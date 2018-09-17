柯文哲只玩網路不修馬路，丁守中要讓台北變好行

2018年09月17日 16:41 中時電子報 綜合報導

臺北市長候選人丁守中今天舉辦記者會，並把現場帶到市府旁的馬路邊。丁守中指著松壽路上沒有刨平的馬路說道，這樣的馬路就充斥在市民的日常生活，而這條路又在市府旁邊，古有路見不平拔刀相助，今有柯見不平卻充耳不聞。

丁守中辦公室 提供

根據市府自己去年的民調資料，道路是民眾最在意的公共建設。丁守中表示，對於路基鬆軟不良、經常損壞的道路，要採取路基改善型的「深層換膚」，才能徹底改善道路不平問題，而這樣的「深層換膚」就是郝龍斌市長任內一直在做的路平專案。

丁守中說相較於郝市長，柯文哲根本沒把路平當一回事，上任後將路平專案給取消，依台北市政府統計資料，市民對道路品質不佳申訴的件數，柯文哲主政這三年共5,507件：抱怨路不平，逐年增加。讓民眾難以相信的是，柯文哲任內，抱怨路不平，有坑洞的申訴案從2015年的1099件，2016年的1521件，暴增到2017年的2887件，增加的速度令人咋舌。而根據北市去年11月做的民調，有49.6%，將近半數的民眾不滿意北市的道路品質，市府的民調只是給柯市長參考用，只搞網路，不修馬路，難怪民眾對道路不平超有感。

丁守中抨擊，道路品質下降，但預算卻越花越多。柯市府近3年編列道路維護預算，逐年上升：2015年8.28億元、2016年10.16億元、2017年13.54億元。每年平均10.66億元與郝市府平均10.83億元，預算相當。換句話說，花ㄧ樣的預算，但柯文哲就是做的比較差，柯文哲為了追求假的行政效率，完全不顧工程品質，光榮城市破功。

丁守中表示，道路不平的危險不只反映在民眾的投訴案中，實際上也發生了不少傷亡憾事。丁守中表示，根據北市法務局的統計數據，郝市長2014年卸任時，路不平所導致的國賠案只有28件，而柯文哲上任後，2015、2016到2017年則是以42件、54件、66件的速度成長，顯見民怨的大幅增加。

丁守中則承諾，要從市民最關心的小事開始做起，若他當選市長，馬路不平，行不安寧，上任後即刻搶救柯四年累績的449條大爛路。上個月戴錫欽議員就曾質詢指出，台北市2018年不平道路百分比竟較2014年高出7.73％，共有449條道路超過檢測標準值，其中更有38條IRI值超過9 (m/km)，被諷為「越野馬路」。丁守中表示，上任後一定會重啟、加強路平專案。路平專案過去由市府推行多年，已建立完整道路施工技術規範及SOP，近年被柯忽視取消，道路品質退步，這是第一件要加強的事。

另外，丁守中也認為可以設置民眾對北市道路評分系統APP，市民朋友可以幫馬路打分數，抱怨多及評分數太差的道路，其施工承包商就列為市府工程拒絕往來戶，讓市民一同參與，改善北市之道路品質。

(中時電子報)