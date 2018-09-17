韓國K2戰車強化空調性能 打算進軍中東市場

2018年09月17日 16:46 中時電子報 江飛宇

韓國現代Rotem工業的K2「黑豹」主力戰車（MBT）在DX韓國2018年陸地部隊展覽中，出現沙漠改良版，顯見這款戰車打算開拓中東市場的機會。

詹氏防衛網(Jane’s Defense )報導，行銷經理趙煥(Hwan Cho)告訴詹氏， 塗成沙漠迷彩的K2 戰車，就是有意改成炎熱地區作戰的版本，並且未來將會送沙漠地區來實驗，包括行動與射擊。

趙煥指出，K2的基本性能相當好，只需要進行微小的修改，即可使K2適應炎熱和沙質的環境。其中包括額外的防塵罩、砲塔罩、以及通風和空調（HVAC）系統。他又說，目前的調整，是現代公司自己設定的測試目標，但是公司當然瞭解真正的性能調整，必須依客戶的要求而定。

不過趙煥沒有說明有沒有確定，或是潛在的設定客戶是哪些國家。

韓國陸軍當然是K2的第一個主要客戶，預計將會訂購600多輛，以取代老邁的M48 第三代巴頓戰車(Patton lll)，也會取代早期型號的K1戰車。

K2戰車是韓國第2代自製戰車，採用斗山公司DST 1,500馬力柴油發動機，極速70公里；主砲為現代威亞研發的120公釐/55倍徑滑膛砲，砲彈初速1400公尺/秒，有極強的貫穿力。配有自動裝填機，因此乘員僅需3人，戰車總重僅有56噸，在各國主戰車當中，算是相對輕的，不需輕量化就可以通過多數的道路與橋樑，這是部署作戰上的最大優勢。

(中時電子報)