韓國K2戰車強化空調性能 打算進軍中東市場

韓國K2戰車2012年開始服役，現在要開拓外銷市場。(圖/現代工業)

友善列印
中時電子報

韓國現代Rotem工業的K2「黑豹」主力戰車（MBT）在DX韓國2018年陸地部隊展覽中，出現沙漠改良版，顯見這款戰車打算開拓中東市場的機會。

詹氏防衛網(Jane’s Defense )報導，行銷經理趙煥(Hwan Cho)告訴詹氏， 塗成沙漠迷彩的K2 戰車，就是有意改成炎熱地區作戰的版本，並且未來將會送沙漠地區來實驗，包括行動與射擊。

趙煥指出，K2的基本性能相當好，只需要進行微小的修改，即可使K2適應炎熱和沙質的環境。其中包括額外的防塵罩、砲塔罩、以及通風和空調（HVAC）系統。他又說，目前的調整，是現代公司自己設定的測試目標，但是公司當然瞭解真正的性能調整，必須依客戶的要求而定。

不過趙煥沒有說明有沒有確定，或是潛在的設定客戶是哪些國家。

韓國陸軍當然是K2的第一個主要客戶，預計將會訂購600多輛，以取代老邁的M48 第三代巴頓戰車(Patton lll)，也會取代早期型號的K1戰車。

K2戰車是韓國第2代自製戰車，採用斗山公司DST 1,500馬力柴油發動機，極速70公里；主砲為現代威亞研發的120公釐/55倍徑滑膛砲，砲彈初速1400公尺/秒，有極強的貫穿力。配有自動裝填機，因此乘員僅需3人，戰車總重僅有56噸，在各國主戰車當中，算是相對輕的，不需輕量化就可以通過多數的道路與橋樑，這是部署作戰上的最大優勢。

(中時電子報)

文章來源：DX Korea 2018: Hyundai Rotem readies K2 MBT for Middle East opportunities

海灘意外發現 英路人挖到納粹萬… 優化高原飛行性能 陸裝甲版新武…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。