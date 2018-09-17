手刀快搶！台中第五市場千人宴凍漲還加菜

2018年09月17日 16:42 中時 馮惠宜

第五市場「花呷年宴」除澎湃桌菜外邀請「2018台灣滷肉飯節」參與廠商為參與民眾奉上一碗國宴滷肉飯。（馮惠宜攝）

第五市場「花呷年宴」今年由新林海鮮餐廳承辦，第五市場管委會主委李西東（右）邀大家一起來吃好料。（馮惠宜攝）

連續兩年場場報名爆滿「台中第五市場」千人宴又來了！這次配合11月將在台中登場的世界花博會，經濟部協同台中市政府經發局攜手第五市場管理委會，不但凍漲還加碼好料，在桌菜外邀請「2018台灣滷肉飯節」參與廠商加菜，除澎湃桌菜外人人都奉上一碗國宴滷肉飯。

台中市第五市場自2016年舉辦文學宴後，已連續第3年舉辦千人宴活動，今年活動將在10月21日登場，預計27日上午10點開放網路報名；台中市第五市場管委會、台中市經發局17日在台中新林海鮮餐廳公布今年的菜色，包括大拼盤、海產魚羹、紅蟳河粉捲、麻油炒三腰、清蒸石斑、扁魚白菜、藥膳豬腳、花雕醉蝦、山藥百菇湯、蛋糕等10道菜。

另，現場也請來甫獲經濟部2018年台灣滷肉飯節10家業者提供國宴滷肉飯，第五市場管委會主委李西東指出，今年擴大舉辦規模，桌宴升級但加菜不加價仍維持一桌10人3999元，其價值則為6000元，歡迎大家一起來參與。

本次第五市場「花呷年宴」10月21日晚間6點在台中市第五市場在西區大明街與自立街口席開百桌，將自9月27日上午10點在「2018好呷盡在菜市」網站http:www2016tsichung-market.com開放報名，台中市經發局說，過去都不到8小時即報名額滿，請民眾預購從速。

(中時 )