吳音寧臉書賀成交 北農赴帛琉推廣蔬果團順利返台

2018年09月17日 16:50 中時電子報 邱文秀

北農花40多萬派17人前往帛琉推廣台灣蔬果，遭議員質疑效益，網路也一片罵聲。北農總經理吳音寧適才發文表示「在部分人士質疑、嘲諷的聲浪中」，北農赴帛琉推廣台灣蔬果團已順利返台，台灣蔬果在當地被讚嘆形容是「台灣的愛」，並期待今年11月 ，第一批貨櫃透過海運首航帛琉。許多網友留言誇獎「吳音寧加油 有夠讚!」

因果菜市場改建之亂，北農總經理吳音寧原定12日赴帛琉進行蔬果推廣喊卡，臨時改由業務部經理率隊前往。北市議員徐世勳質詢吳音寧，北農赴帛琉開拓市場，派出約17人，出國經費總額40幾萬，每人預算2萬多元，農委會有補助此案。

徐世勳在帛琉工作過，質詢時說，當地人口才兩萬，為何北農要去做業務推廣?吳音寧支支吾吾說，預估可以出口蔬果500公斤至帛琉。遭徐世勳質疑成本不會過於高昂嗎?但吳音寧並無正面作答。網友們也質疑北農帛琉推廣團根本是去度假的。

對此，北農總經理吳音寧方才在臉書發文表示「在部分人士質疑、嘲諷的聲浪中，臺北農產運銷公司推廣台灣蔬果至帛琉的行程已順利返台。」

吳音寧表示，在第三日的下午至傍晚，北農團隊在當地最大的夜市（Ernguul Central Park Night Market）舉辦展示會，邀請帛琉當地居民、以及從世界各地到帛琉旅行的觀光客，齊來品嚐台灣蔬果。幼嫩的蘆筍、鮮甜的玉米、爽口的高麗菜、鮮豔的彩椒、甜柿、釋迦、芭樂等……，樣樣都令大家讚不絕口。

她說，據北農的夥伴回報，當我們的工作人員向來客介紹「台灣的bamboo（綠竹筍）」時，更引發現場陣陣驚呼，讚嘆來自台灣的「竹子」竟然可以如此美味！對於因種植不易而新鮮蔬果匱乏、大多仰賴美國進口的帛琉來說，來自台灣的蔬果無疑是彌足珍貴的，當地最大的報紙（Island Times）還形容，這些蔬果是「來自台灣的愛（From Taiwan with love）」。

吳音寧表示，「來自台灣的愛」也讓帛琉當地最大的超市、餐廳、旅館等都極為期盼，因此，北農在此行率先和蘇浪超市簽訂了合作協議書，著手展開蔬果外銷事宜⋯⋯。

最後，她說，期待今年十一月 ，第一批貨櫃透過海運首航帛琉，為我們堅定而美麗的友邦，帶去最新鮮、最誠摯也最令人感到驕傲的「台灣的愛」。

許多網友留言幫吳音寧打氣「加油！期待好生意」、「借助帛琉經驗行銷綠竹筍到歐美日高端市場」、「支持 吳音寧總經理，改革之路艱辛」、「讚！讚！讚！繼續加油！」、「吳小姐 ！你是台灣的驕傲 ！」、「吳音寧加油 台灣農業有你更好!」

(中時電子報)