朱暖英批一條河川兩樣情 水利局：中市致力汙水下水道普及化

國民黨市議員朱暖英質詢說，柳川、綠川整治是花瓶工程、欺騙市民！（陳世宗攝）

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藍營揭露柳川民權柳橋下游淪為雜草叢生，水質還出現異味！（陳世宗翻攝）

「看不見工程」之稱的汙水下水道，市府致力推動普及化！市議員朱暖英17日質詢說，龍團隊接手將屆滿4年，放任河川汙染問題持續惡化，一條柳川兩樣情！台中市政府水利局長周廷彰說，市府讓水資源回收中心結合水與綠的環境，讓它翻轉成為「鄰聚設施」。

朱暖英指出，成功的河域整治應該是上下游水質都獲得良好改善。但沿著綠川、柳川已整治河道的乾淨水流，但在河道交接處水質卻是天堂與地獄差別，一邊是乾淨景觀水，另一邊則瀰漫濃厚怪味，水色也顯汙濁不潔，顯現出沒有處理的水質原形。

朱暖英表示，台中市排水整治不能只是做表面功夫，柳川、綠川整治工程並沒有真正將社區排放出來的汙水處理成為乾淨的水質，或是盡早將汙水連接入水資源處理中心；「花瓶治水工程」，只是在現有河道上隱藏汙水換上其他來源的乾淨水，使得短距離河道變成景觀水池。

周廷彰說，台中市汙水處理能量已由103年約11萬噸，提升至26萬噸，未來汙水接管家戶將以每年3萬戶速度成長；2022年接管可達30萬戶，接管率30％。下水道工程屬危險程度高的工程，市府注重工程品質，亦注重勞工人員工作安全，致力營造零職災工作環境。

周廷彰強調，像是「水湳汙水下水道管線工程」就獲得勞動部「金安獎」肯定，未來各項水利建設均會持續努力；包括汙水、雨水及河川水域整治等水利工程，影響市民日常生活深遠，市府開始在綠川、柳川舉行施政說明會，傾聽在地里鄰長與居民對市政推動的需求與建議！

(中時 )

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