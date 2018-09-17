外交官之死究責謝長廷 扁：政務官下台還要理由？

2018年09月17日 17:10 工商 崔慈悌

外交官之死，前外交部長歐鴻鍊砲轟謝長廷假如有肩膀，不致於造成悲劇發生。前總統陳水扁今天發表新勇哥物語表示，政務官的政治風骨，與其對政治責任的認知及作為息息相關。「政務官下台還要求長官給個理由？這是完全不了解政務官真諦的結果。」

我駐大阪辦事處長蘇啟誠14日在住家輕生，歐鴻鍊砲轟謝長廷的表現「充分暴露了政治任命的嚴重後果」，假如他有肩膀願意承擔責任並道歉，不致於造成悲慘發生。

陳水扁今天以從「大阪不屬於我」談政務官的風骨為題，透過勇哥和勇弟的對話表示，他看到媒體報導說，蘇啟誠輕生前，包括駐日代表謝長廷等，不少綠營人士都強調，駐大阪辦事處是外交部任命的「大阪不屬於我」。

陳水扁指出，他不相信謝長廷會講駐大阪辦事處是外交部任命，自己只是系統支援，「大阪不屬於我」這樣的話。也不認為前外長歐鴻鍊砲轟謝長廷的表現，與所謂「充分暴露了政治任命的嚴重後果」有何必然關係。

不過他說，一個外交官死在任上，任誰都會感到難過與悲慟。外交官養成不易，「蘇處長不幸因公殞命，絕對是國家的重大損失」。

陳水扁也自問自答，做為政治任命的人會一點政治責任都沒有嗎？所謂大阪離東京500多公里，（謝長廷）他管不到嗎？政務官的政治風骨，與其對政治責任的認知及作為息息相關。跟誰任命與距離多遠應該沒有必然關係！？

他舉例，2000年7月22日發生巴掌溪事件，因為行政部門救援系統協調遲滯，導致4條人命的喪生。事發後，閣揆唐飛請辭負起全部責任，最後由行政院副院長以施行才3天的《災害防救法》規定，中央災害防救委員會主任委員由行政院副院長兼任為由，改由副閣揆游錫?請辭負起政治責任。

當時兩位權責機關主管消防署長陳弘毅、警政署長丁原進分別「被請辭」下台。「正副閣揆難道可以辯稱，陳、丁2位署長都不是他們所任命，全部是前朝任命的事務官嗎？正副閣揆可以說，嘉義距離台北將近300公里，他們管不到嗎？」

陳水扁進一步分析政務官與事務官任免的不同，事務官有一定的法律保障，政務官沒有任期保障，「今天官可以給你，明天官也可以拿下，不必任何理由」。他說，有時候看政務官下台還要求長官給個理由？這是完全不了解政務官真諦的結果。

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