中科二林園區開發工程與進駐廠商聯合動土

2018年09月17日 17:08 中時 鐘武達

中科二林園區17日開發工程與進騅廠商聯合動土典禮，現場冠蓋雲集。（鐘武達攝）

中科二林園區空拍全景。（鐘武達翻攝）

歡迎來投資！中科二林園區已核准17家廠商進駐，17日盛大舉辦園區開發工程與進駐廠商聯合動土典禮 ，行政院長賴清德專程南下與彰化縣長魏明谷主持，賴清德肯定彰化縣府排除投資障礙，也強調政府拚經濟的決心，鼓勵國內、外企業踴躍投資台灣。

魏明谷表示，中科二林園區有160家廠商登記要進駐，配合園區開發，縣府將拓寬太平路與二溪路，行政院也補助140億元要將台76線延伸至二林、芳苑，期許未來二林起飛成為工業城市。

他說，中科二林園區面積631公頃，二林精密機械產業園區也將進入環評，將來彰化縣將釋出1000公頃工業用地，歡迎全國企業進駐彰化，預計可創造6萬個就業機會。

賴清德表示，行政院投入363億元開發中科二林園區，17家進駐廠商投資約600億元，年產值有575億元，未來更多廠商進駐效益更可觀。他強調政府一定會改善投資環境，懇請台灣的企業加碼投資，政府願意專案協助外國或大陸投資的企業回台灣。

中科二林園區目前核准進駐的有11家精密工業、5家生物科技公司與1家光電廠，都是「低用水、低排放」的精密機械產業。

(中時 )