嘉義「萬國戲院」華麗轉身！台灣藝人表演新舞台

文化部長訪視嘉義縣萬國戲院合影。（左5萬國戲院重建發起人江明赫、左6文化部長鄭麗君、左7嘉義縣長張花冠、左8萬國戲院所有人樊豐正先生）。（文化部提供）

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中時電子報
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還記得童年每到節慶，總要和家人一起去看電影！有媽媽愛看的歌仔戲、哥哥愛看的武俠片，姐姐最愛的三廳愛情片！一座戲院，承載著家人、鄉親們的共同記憶！文化部鄭麗君部長今（17）日走訪嘉義縣萬國戲院，未來文化部將會改造戲院，將此地打造為大林的「文化客廳」，讓許許多多的藝文活動在這裡舉辦，傳承更多藝文記憶。

嘉義大林萬國戲院。（本報系資料照）

鄭部長表示，文化部透過「推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」與嘉義縣政府合作，讓大林的「文化客廳」——萬國戲院華麗轉身，期許藉軟硬體補助計畫的推動，為萬國戲院注入新能量，持續見證台灣影視音發展史，並打造成為具在地特色的影視音藝人表演舞台。

萬國戲院為台灣6、70年代的代表戲院，長期以來藉由地方在地青年力量，持續以藝文空間形式，將此地打造為大林的「文化客廳」，並在107年7月取得歷史建築身分。嘉義縣政府結合萬國戲院向文化部提案，申請將戲院打造為具在地特色的影視音舞台，獲補助經費1,350萬元。

未來嘉義縣政府將邀請各類不同特色之資深影視音演藝人員，搭配各種不同類型的表演團隊和國片放映，呈現出多元、靈活的藝術風貌，除提供影視音藝人演出機會，也讓在地民眾享受優質的娛樂活動。

鄭麗君部長進一步指出，期盼萬國戲院「華麗轉身」的成功經驗，能作為全台各地老戲院的再生典範。文化部將透過「地方影視音聚落發展計畫」和「補助私有老建築保存再生計畫」等軟硬體補助，鼓勵全台各地老戲院重新活化，發揮四大功能：保存台灣影視音文化發展史、成為「國片院線」在地重要夥伴、作為孩子們的電影教育基地、為台灣資深影視音藝人創造在地舞台。鄭部長期待萬國戲院作為典範，鼓勵全台老戲院彼此串連，再度活化，讓台灣影視音過往風行亞洲的台灣文化品牌風華再現。

本次「創造影視音藝人表演舞台計畫」除嘉義縣外，獲得補助的還有台東縣「創造影視音藝人表演舞台計畫」、台南市「記藝猶新——永成戲院影視音推廣計畫」、新北市等「空軍三重一村藝人表演劇場」等4個計畫，總金額達4,600萬元。透過補助經費，文化部希望由中央、地方、民間三方合作協力，共同活化在地文化歷史，也為資深影視音藝人創造更多表演舞台。

(中時電子報)

文化部長鄭麗君在嘉義縣長張花冠陪同下參觀萬國戲院。（文化部提供）

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