蘇母赴日出席蘇啟誠告別式　近日帶骨灰歸台

2018年09月17日 17:18 中時 陳麒全

駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，結束行程後17日下午搭機返抵桃園機場。（陳麒全攝）

駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，結束行程後17日下午搭機返抵桃園機場。

強颱燕子本月4日重創日本關西地區，導致關西機場受損關閉，網路爆料滯留日本台籍旅客要求我駐大阪辦事處協助解決住宿問題遭冷言以對，後又因關西機場未及時疏運，讓國人痛批外館，在外交部要求檢討下，以及各方壓力湧向我駐大阪辦事處，處長蘇啟誠於14日在官邸留下遺書，提及對滯日台人因應措施遭批判讓他感到痛苦，自戕結束生命，享壽61歲。

據了解，大阪辦事處處長蘇啟誠於17日上午在日本大阪舉辦告別式，他的母親、三弟均前往出席，儀式結束後二人當日下午就搭機返台。

蘇啟誠的母親今已高齡91歲，外交部人員因擔心她的身體狀況，已先安排電動車在入境長廊等候，但蘇母身體硬朗並沒有搭電動車，下機後就健步如飛地快速步行通關入境，而蘇啟誠的骨灰並未隨機運送回台。

消息指出，蘇啟誠的骨灰預估近日就會由親人護送返台，但受到大阪關西機場航班起降尚未全面恢復影響，搭乘的航班還無法確定。

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