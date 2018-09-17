蘇母赴日出席蘇啟誠告別式　近日帶骨灰歸台

駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，結束行程後17日下午搭機返抵桃園機場。（陳麒全攝）

友善列印
中時
駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，結束行程後17日下午搭機返抵桃園機場。（陳麒全攝）

駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，結束行程後17日下午搭機返抵桃園機場。

強颱燕子本月4日重創日本關西地區，導致關西機場受損關閉，網路爆料滯留日本台籍旅客要求我駐大阪辦事處協助解決住宿問題遭冷言以對，後又因關西機場未及時疏運，讓國人痛批外館，在外交部要求檢討下，以及各方壓力湧向我駐大阪辦事處，處長蘇啟誠於14日在官邸留下遺書，提及對滯日台人因應措施遭批判讓他感到痛苦，自戕結束生命，享壽61歲。

據了解，大阪辦事處處長蘇啟誠於17日上午在日本大阪舉辦告別式，他的母親、三弟均前往出席，儀式結束後二人當日下午就搭機返台。

蘇啟誠的母親今已高齡91歲，外交部人員因擔心她的身體狀況，已先安排電動車在入境長廊等候，但蘇母身體硬朗並沒有搭電動車，下機後就健步如飛地快速步行通關入境，而蘇啟誠的骨灰並未隨機運送回台。

消息指出，蘇啟誠的骨灰預估近日就會由親人護送返台，但受到大阪關西機場航班起降尚未全面恢復影響，搭乘的航班還無法確定。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

質疑司法不公 男子開車載柴油衝… 女子應徵行政助理代收包裹傻眼了…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。