小野馬泫雅衝動認愛被開除 才3天已簽約「這公司」？

2018年09月17日 17:12 中時電子報 吳品瑤

前「4minute」成員、有「南韓小野馬」美稱的歌手泫雅，和師弟Hui和E'Dawn組成小分隊「Triple H」，因在MV中及表演時和E'Dawn有相當親密的互動而傳緋聞，雖所屬社CUBE娛樂予以否認，然事後兩人卻高調認愛坦承已交往2年之久，等同重重打臉經紀公司，本月13日CUBE娛樂丟出震撼彈，以「信賴關係無法恢復」為由開除泫雅及E'Dawn，震驚外界。

CUBE娛樂丟出開除令後，泫雅多日來保持沉默，然她的造型師昨天在IG限時動態貼出一張AOMG公司的名片，並寫下「好好做吧」，被疑是跟泫雅同進退跳槽到AOMG工作，據悉，AOMG為2PM前成員朴宰範所創立的音樂品牌，旗下擁有Simon D、Gray、Loco等眾多知名Rapper及創作人，以製作嘻哈音樂為主。

對於泫雅被開除後短短3天即簽約新東家的傳聞，目前CUBE、AOMG及泫雅本人皆未回應，然外界認為CUBE轉念回收泫雅也並非不可能，一來宣布開除泫雅之後，CUBE娛樂股價雪崩式下滑，瞬間蒸發了10%約85億韓元，據韓媒報導，開除泫雅的決定乃出自於CUBE藝人經紀部門，並未通過理事會商議表決，而CUBE娛樂是上市公司，必須尊重董事及股東的意見，因此CUBE娛樂事後改口，表示開除一事須待下周召開理事會方可決定，泫雅及E'Dawn的開除令仍有轉圜餘地。

(中時電子報)