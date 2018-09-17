女子應徵行政助理代收包裹傻眼了 竟夾藏三把手槍　

2018年09月17日 17:47 中時 陳淑芬

24歲陳姓女子在網路應徵行政助理，對方透過line通知她去簽收2個包裹，她前往領取被警方逮捕，查獲包裹夾藏3支制式手槍零件，陳女錯愕供稱不知情，只是代收包裹。警方循線破獲走私集團，追查出成員收不到「包裹」緊張發出協尋陳女訊息，內指陳女不知「裡面有東西」等內容。台中地檢依證據不足將陳女予以不起訴處分。

不起訴處分書指出，走私集團林姓男子策畫從國外運輸3支制式手槍入台，由劉姓男子將手槍拆解成零組件， 藏放在馬達砂輪機內，再出口寄送到大陸販賣。走私集團在107年3月間將3支手槍、滑套3件、槍枝零組件3組、滅音器、空彈匣及槍管等藏放在2具空馬達內，委託報關行代為申報「馬達」進口，並透過網路招募陳女擔任行政助理代收。

陳女在107年4月3日下午去領取包裹，應要求打開一箱確認拍照，但竟遭警方當場逮捕，包裹內被查獲夾帶槍枝零件。陳女錯愕地供稱，她應徵臉書打工群組徵行政助理，工作是整理資料及簽收文件，薪資每個月至少5千元、6千元，對方傳line叫她幫忙簽收2個馬達包裹，再分別轉寄給郭小姐及高雄的劉姓男子。

陳女配合警方偵辦，向林男佯稱已收取包裹及轉寄包裹。警循線查獲林男等人，並查扣手機，發現林男未收到陳女轉寄的包裹，4月底緊張地發送「協尋啟事」訊息給友人，委託代尋陳女下落，並指稱「我沒有跟她說馬達裡面有東西，收到後，她就消失了」、「我不覺得她那麼聰明，知道裡面有東西，連快遞公司都不知道了」。

林男5月間再緊張地傳協尋訊息給友人指稱：「有沒有辦法幫我想想，如何找那個女人」、「3把制式至少3、40萬，我寄馬達給她，她消失、貨也不知所蹤，裡面全部制式，菲律賓直接進來」。

檢察官以陳女受託領取包裹，但並無積極證據證明她涉槍砲案，而予以不起訴處分，走私集團林男等人則另案起訴。

(中時 )