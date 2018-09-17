高雄電影節今年仍聚焦在「VR」議題

「VR國際論壇」將由現任威尼斯影展VR策展人麗茲羅森塔爾領銜。（電影館提供）

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高雄電影節今年將舉辦全國最大的「VR國際論壇」與「VR培育工作坊」，並邀來現任威尼斯影展VR策展人麗茲羅森塔爾等世界級重量級VR產業界代表人物，及VR產業前端的技術、製作、行銷等專業人士與會，協助台灣新銳創作者加入VR拍攝行列。

雄電影節的年度焦點「VR FILM LAB」17日宣布影展期間舉辦全國最大的「VR國際論壇」與「VR培育工作坊」；「VR國際論壇」從影展策展、國際發行、國際籌資與合作、電影拍攝製作，討論到VR產業的前瞻未來。

電影館表示，「VR國際論壇」將由現任威尼斯影展VR策展人麗茲羅森塔爾領銜，法國Newimages影展策展人米高斯維詹斯基、韓國富川影展VR策展人金鍾敏、法國VR劇院放映暨發行團隊Diversion，及「台灣產業之光」HTC等國內外VR產業前端的技術、製作、行銷等專業人士與會。

電影館轉述身兼「雄影國際短片競賽」VR組評審的麗茲羅森塔爾對台灣發展VR產業的看法，她看好台灣有很好的科技優勢，許多國際大廠都在台灣，去年高雄電影節發表的《全能元神宮改造王》讓人耳目一新，期待此次來台能看到更多具有亞洲觀點VR作品。

去年，蔡明亮導演的VR電影《家在蘭若寺》，至到威尼斯影展參賽不僅令人眼睛為之一亮，還備受禮遇，特闢到原本為荒廢的小島上放映，打造VR電影獨一無二的體驗。

高雄電影節首屆VR學院「VR培育工作坊」，也將協助國內新銳創作者加入VR拍攝行列，公開徵選30位學員，透過為期6天的「VR電影腳本」培育課程，提出適合VR美學與製作的腳本內容，協助台灣電影人提早切入全球VR電影產業鏈。

高雄電影節於10月19日至11月4日舉行，高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館、駁二VR體感劇院登場，相關售票資訊與節目內容請上高雄電影節查詢。

(中時 )

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