紡織研究所路跑4項贈品很「機能」 推廣台灣機能性紡織品

三名紡綜所員工身上所穿的排汗衫即是本次贈品，他們手上拿的襪子、運動紗布巾、防潑水束袋也都是贈品（周麗蘭攝）

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路跑資訊海報（周麗蘭翻攝）

紡織產業綜合研究所為了推廣機能性紡織品，10月14日將舉辦路跑，贈品都有「機能」特性，包括運動紗布巾、吸濕排汗衫、防滑襪子、防潑水運動束口袋，網路報名2600人已截止，歡迎現場報名還有1400個名額。

紡織綜合研究所協理林峰標指出，贈品是紡織所、材化所、鞋技中心、紡拓會共同開發出來的產品，其中運動紗布巾做到符合人體工學的123公分，可擦背、運動、保暖；運動機能衫是使用透氣超細纖維，用物理現象做到吸濕排汗的效果；襪子做到跑起來有止滑效果，不會滑脫。

紡綜所雲林分部主任黃慶堂表示，下月14日早上6點登場的「織雲路跑」分為5公里、10公里、21公里組，報名費分別350元、500元、800元，路線從雲林分部出發繞著河堤跑，已有2600人完成網路報名，位於斗六市的雲林分部仍接受現場報名，還有1400個名額。

樂活市集將於13日將在雲林分部的織雲館提前登場，有50個優良紡織品廠商展售台灣製（MIT）的新研發產品。

紡綜所表示，工業局輔導產業建立臺灣製優質產品MIT微笑標章，加強產業凝聚力與認同感，增加國內消費者對台灣製紡織品信賴感，紡織類第一類共有15產業，分別為毛巾、寢具、布窗簾、織襪、紡織護具、成衣、內衣、毛衣、泳裝、紡織手套、圍巾、紡織帽子、鞋類、袋包箱類、傘類，有1678家廠商15萬款產品通過MIT微笑標章驗證。

紡綜所雲林分部地址是斗六市科加路20號，電話（05）5519899。

(中時 )

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