台中》馬英九南下台中助選 陪盧秀燕拜票做公益

2018年09月17日 17:43 中時 王文吉

前總統馬英九（右二）陪同盧秀燕（左二）到廟東夜市拜票，並品嘗金樹鳳梨冰。（王文吉攝）

前總統馬英九（左二）陪同盧秀燕（左一）到廟東夜市拜票，並品嘗慕名已久的菱角酥。（王文吉攝）

台中市長參選人盧秀燕在自行車上簽名，協助弱勢團體義賣募款。（王文吉攝）

「兩岸關係好，經濟、外交才會好！」前總統馬英九17日陪同台中市長參選人盧秀燕參加公益活動，並品嘗廟東小吃，媒體詢問他對於各地商圈沒落現象的看法，馬英九表示，「我不意外，因為我們自己購買力降低了，有購買力的陸客又不來，自然而然不可能有很繁榮的局面。」政策如果不改、人不換的話，要想繁榮的話是很困難的。

前總統馬英九17日上午參加谷關大道院「八八蟠桃聖會」三獻大典，下午前往豐原慈濟宮參拜，並和台中市長參選人盧秀燕、立委江啟臣及市議員張瀞分、陳本添等手作蛋黃酥，隨後陪同盧秀燕走訪廟東夜市，向商家懇託拉票，品嘗他慕名已久的菱角酥及金樹鳳梨冰。

馬英九走出廟埕看到「透天金店面1至3樓招租」，媒體詢問他對於各地商圈沒落的看法，馬英九表示，「我不意外，因為我們自己購買力降低了，有購買力的陸客又不來，自然不可能有繁榮的局面。」馬英九還說，政策如果不改、人不換的話，要想繁榮的話是很困難的，「兩岸關係好，經濟才會好，外交才會好！」

針對電視媒體最新民調顯示，盧秀燕領先對手幅度自6%縮小至3%。盧表示，台中市長民調到目前為止「林佳龍沒贏過」，可能跟在梨山疑似賄選有關，現任市長的競選陣營在上次選舉就有賄選前科，沒想到這次還故技重施。

盧秀燕還說，這兩天張瀞分議員踢爆，林市長濫用行政資源，壓迫公務人員放下市民的事務，幫他個人拉票，而且要票票入箱。一個現任市長，竟然被在野黨的參選人超過，市民對林市長執政不佳，在這幾次民調就反映出來。

盧秀燕指出，這幾年台中非常蕭條，空氣也變壞了，我們的平均薪資是六都之末，交通也非常擁擠，有非常多問題需要解決，豐原中正路有這麼多店面租售，台中市政府去年還大漲地價稅，讓市民經濟雪上加霜，因此這次競選主軸「拚經濟不拚政治」，讓台中市翻轉，未來4年好好拚經濟，讓台中市民好生活。

林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢表示，盧委員支持度下滑，顯示近日一連串對林市長的抹黑與傷害，甚至用造假手段欺騙市民、混亂視聽，被市民「看破手腳」。林尚賢表示，國民黨近三週來不管事實真相，不斷跳針式指控，甚至大買汙衊廣告，一方面對外徵求檢舉人，顯示指控沒有任何證據，根本是抹黑。

至於盧指控林市長濫用行政資源，壓迫公務人員幫他個人拉票。林尚賢表示，公務員本應依法行政，政務官及各區首長也應就其政策及政績辯護，市府早已多次說明，期盼國民黨能由市長參選人開始帶頭回歸正面選風，勿淪入負面選戰的口水。

至於盧指這幾年台中非常蕭條，空氣也變壞了，林尚賢強調，市長林佳龍上任後，勇於面對國民黨執政時從未正視的空汙挑戰，已使得過去三年多的PM2.5年均濃度、紫爆天數等重要指標逐年下降，也創下歷年新低。

林尚賢表示，根據行政院主計總處最新資料，台中今年上半年失業率3.6%，是六都與全國最低，此外，經過市府三年努力，台中市薪資成長率為7.54%，成長幅度也是六都第一，呼籲盧能看到台中的進步與改變，而非一再唱衰台中。

(中時 )