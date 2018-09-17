孔子代言加持 台南推出「至聖點心麵」盼再掀成功風潮

台南市古蹟限定商品「至聖點心麵」，請來至聖先師孔子代言，今天問世。(台南市文化局提供)

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台南市古蹟限定商品「至聖點心麵」，請來至聖先師孔子代言，今天問世。(台南市文化局提供)
台南市古蹟限定商品「至聖點心麵」，請來至聖先師孔子代言，今天問世。(台南市文化局提供)

不讓鄭成功專美於前！至聖先師孔子也擔綱古蹟限定商品代言人，這回，是躍上點心麵當主角，今天推出新產品「至聖點心麵」，結合孔子像及國定古蹟「全台首學」孔廟圖像，訴求經過孔子加持，「孔老夫子伴您讀書，多用點心必能出奇致勝！」希望再度締造古蹟吸睛熱銷商品。

台南市文化局先前找來「延平郡王」鄭成功代言成功洋芋片及成功啤酒，一炮而紅，締造一波接一波的搶購風潮，教師節前夕，則請出重量級代言人物「至聖先師」孔子，今天推出新產品「至聖點心麵」。

文化局表示，文創商品搭配古蹟，相得益彰，配合古蹟推出一波波的新商品，也是希望吸引多元族群走入古蹟、瞭解在地歷史，拉近民眾與古蹟和台南歷史文化的距離。

本次重金「禮聘」取得國立故宮博物院館藏孔子圖像授權，攜手知名點心餅國際大廠優雅食股份有限公司，以國定古蹟「全臺首學」台南孔廟為發想，「邀請」至聖先師孔子代言加持，開發具正向教育意義的「至聖點心麵」。

文化局表示，「至聖點心麵」包裝正面結合孔子圖像及孔廟全臺首學的門額，加上「讀書要多用點心」和「一定要致勝」的正能量口號，背面則是《論語‧學而篇》首章佳句，搭配孔廟禮門、義路與孔子的簡介，包裝背景的波浪紋理則象徵「學海無涯」意涵，希望民眾在品嚐「至聖點心麵」的同時，也能瞭解「學無止境」與「尊師重道」的美好蘊意。

至聖點心麵限定販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、台南孔廟等7處紀念品商店。

(中時 )

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