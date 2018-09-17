優化高原飛行性能 陸裝甲版新武直10曝光

《航空知識》雜誌10月號曝光了新版武直10ME直升機的照片，其中M代表改進型，E代表出口型。（航空知識）

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中時電子報
武直-10

近年中國致力軍武出口，但並非一帆風順。在外銷遭遇的挫折中，或許最令中方扼腕的，就是直-10在巴基斯坦陸軍武裝直升機採購案中，最後敗給土耳其的T-129。

當初中國為了搶單，甚至將3架現役直-10武裝直升機交給巴基斯坦試用，但由於發動機高原性能不足，加上地緣政治等因素，使得直-10武裝直升機最終黯然出局。

不過，這個狀況已經有了改變。據新浪網的軍事評論指出，剛出版的《航空知識》2018年10月號刊登了直-10武裝直升機的嶄新升級版，只見全機塗有沙皇/墨綠雙色相間迷彩，尾梁側面標有Z10ME001的字樣，顯示這是直-10ME改型的第一架原型機。

分析指出，直-10ME在改進上，應該汲取了巴基斯坦對直-10測試評估的經驗，加強了高溫高原性能。

直-10ME由中國航空技術進出口公司（CATIC）在2017年阿布達比國際防務展上首次公佈，是直-10的專用出口型，而編號中的「M」應該代表改進，「E」則代表出口。當時中航技並未對詳細說明，只表示它有更重型的裝甲和改進航電，換裝了功率較高的渦軸-9改良型發動機。

從《航空知識》公佈的照片來看，直-10ME在外觀上與陸航現役直-10最大的不同有兩點，首先是機鼻砲塔改用無彈鏈供彈系統，而輸彈帶突出於機鼻左側，為機鼻下方的23毫米轉膛炮供彈。雖然輸彈帶突出於機鼻外側既不美觀，阻力又大，但無鏈式供彈系統因取消傳統彈鏈，降低了因彈鏈受力變形而導致的卡彈故障率，提高了機鼻速射砲的可靠性。

而直-10ME的另一大改進，就是拆除了發動機艙進氣口的導流罩結構，改用整體過濾網罩式設計，把整個進氣口暴露在外。

分析指出，從照片看來，這個過濾網罩相當粗糙，應該是臨時裝上用來試飛的。由於直-10ME換裝兩台功率提升的渦軸-9發動機，功率的加大，就必然意味對進氣量需求的提高，以致原先的側吸式進氣口導流罩無法滿足要求，於是乾脆拆除整個結構，以加大進氣量，而全新的大進氣口導流罩結構應該已經在設計中了。

有網友認為，直-10ME屬於出口型，應該會像直-10原型機那樣，恢復安裝1250KW的普惠PT6C-67C渦軸發動機。但分析指出，這基本上不可能，因為PT6C屬於美國國際武器貿易管制條例（ITAR）的限制產品，任何出口都需要獲得美國政府的批准，就算向第三國出口也使如此。

此外，從直-10ME的外形看，其發動機艙與安裝渦軸-9的直-10生產型完全相同，反倒是與安裝PT6C的直-10原型機在進氣口和尾噴管位置上有很大的不同。因此，分析認為，直-10ME安裝的只可能是渦軸-9改進型。中航技並未透露渦軸-9改進型到底增加多少功率，但從其增加裝甲的說明看，這種發動機的功率即使達不到和PT6C相同，也差不離了。

(中時電子報)

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