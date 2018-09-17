80年來首度 美東岸度假勝地驚傳鯊魚咬死衝浪客

美國麻州度假勝地鱈魚角（Cape Cod）15日驚傳鯊魚襲擊衝浪客致死案件。（美聯社）

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中時電子報

位於美國麻州的海灘度假勝地鱈魚角（Cape Cod），15日驚傳鯊魚攻擊衝浪客致死案件，這是當地連月來第二起鯊魚攻擊泳客事件，專家指出，夏季海邊遊客大增可能是襲擊事件增加主因。

鱈魚角衝浪客遭鯊魚咬傷致死事件廣受媒體關注

據美國媒體報導，該名受襲擊26歲男子名叫梅第奇（Arthur Medici），事件發生時他正與友人在岸邊不遠處玩衝浪板，受攻擊後旋即被救上岸，並施以CPR急救，不過最終仍因傷勢過重身亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，鯊魚襲擊事件已對當地衝浪活動造成衝擊，在地衝浪客貝斯洛（Robert Bessler）表示，「鯊魚咬死人就像被閃電打到一樣，你聽過這些事，但你永遠不覺得會發生在自己身上。」

貝斯洛說他可能會先暫停衝浪兩個星期，不過咬人事件並不會讓他停止衝浪活動。

報導指出，海豹數量增加導致鱈魚角附近目擊鯊魚的頻率大幅上升，除了周末鯊魚咬人致死，8月另一名61歲男子也在岸邊遭鯊魚咬傷。

美國麻州度假勝地鱈魚角（Cape Cod）15日驚傳衝浪客遭鯊魚咬傷致死，當地警方向遊客說明海灘將暫停開放一日。（美聯社）
鱈魚角附近莫諾莫伊國家野生動物保護區（Monomoy National Wildlife Refuge）拍攝到大群白鯊在岸邊出沒。（美聯社資料照）

佛羅里達州鯊魚研究計畫（Florida Program for Shark Research）主持人納樂（Gavin Naylor）表示，鯊魚攻擊人的事件其實非常罕見，近期頻率增加，很大原因也和夏季海邊玩水人數暴增有關，他建議民眾避免在早晨或傍晚日落時分獨自下水，另外，如果看到一大群海豹或魚群游動或躍出海面，就要特別當心，鯊魚可能就在附近。

佛羅里達州鯊魚研究計畫的歷史資料顯示，麻州上次發生鯊魚襲擊人致死案件可回朔至1936年。

(中時電子報)

文章來源：Man dies after shark attack on Cape Cod

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