台南岸內糖廠變身影視中心！曹瑞原導演新戲搶頭香

2018年09月17日 17:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

古蹟重生成影視基地！拚文化創意也拚觀光！台南岸內糖廠將轉型為影視產製服務基地！文化部長鄭麗君今（17）日訪視台南岸內糖廠，宣布台南市政府所提計畫已通過文化部審查，將獲得前瞻基礎建設計畫補助，未來將在岸內糖廠建置明清、日治及戰後民國等特色時代街景供國內外劇組拍片使用。此外，由曹瑞原導演籌備拍攝的公視旗艦新戲《傀儡花》將成為第1個進駐搭景劇組，預計10月開始整地搭景，明年正式開拍。

文化部長鄭麗君訪視台南岸內糖廠，宣布轉型為影視基地（右8曹瑞原導演、右7文化部長鄭麗君、右6台南市代理市長李孟諺、右5台南市文化局長葉澤山）。（文化部提供）

鄭部長表示，過去許多電視、電影劇組搭建的特色場景未能保留、妥善運用，例如電影《KANO》1930年代嘉義市街、電視劇《一把青》的南京空軍基地，以及電影《賽德克巴萊》重現的霧社街景等，最終都被拆除，非常可惜。未來在岸內糖廠影視基地搭建的重要時代場景，將可留下循環使用，並成為外界認識台灣影視文化的重要窗口。

鄭部長指出，台南市政府還將結合民間專業製片服務團隊，提供人才、技術後勤，以及周邊服務設施，要打造完整的影視基地，不僅提供影視業界好的基礎設施，還能讓人才及技術團隊留在台灣，未來岸內糖廠影視基地搭配即將成立的文化內容策進院，引入更多投融資資金活水，將可提升產製量、建立民間優秀人才庫，進而為台灣推動一波「新台劇」，訴說更多台灣在地故事。

台南市代理市長李孟諺表示，岸內糖廠地理環境得天獨厚，相當適合發展影視基地，未來台南市政府將打造明清、日治及戰後民國等特色時代外景，也將訂定搭景補助及場景搭建的配套規定，希望能活絡影視產業及區域發展。

文化部表示，建構影視等內容產業生態系是目前推動的重要政策之一，影視基地的推動主要在強化影視產製基礎建設，是整體生態系重要的一環，未來將搭配產業生態系的各項措施，例如文化內容投資計畫、文化內容策進院、文化內容傳播、文化科技應用及加速內容開發等相關計畫，從資金、產製、通路及環境面全面推升影視內容產業發展。

(中時電子報)