新瓦屋莊置藝展「慢漫步吹吹風」同末登場

2018年09月17日 17:58 中時 陳育賢

新竹縣文化局將於22日起於新瓦屋客家文化保存區展出「慢漫步，吹吹風」裝置藝術展，縣長邱鏡淳（右三）邀請民眾前來體驗慢活藝術。（陳育賢攝）

新竹縣文化局將於22日起於新瓦屋客家文化保存區展出「慢漫步，吹吹風」裝置藝術展，縣長邱鏡淳（左二）邀請民眾前來體驗慢活藝術。（陳育賢攝）

今年秋天的新瓦屋很藝術、很慢活哦！新竹縣文化局將於22日起至11月22日於竹北市新瓦屋客家文化保存區展出「慢漫步，吹吹風」裝置藝術展，展出「和你一起吹吹風」等3件藝術創作品，民眾可以前來體驗新瓦屋的另外一種風情。

縣長邱鏡淳表示，此次展覽是邀請到藝術家任大賢、李蕢至、包大山分別創作「和你一起吹吹風」、「記憶浪體」、「親吻」3件作品，策展發想則來自「新竹風」及「新瓦屋綠意」，希望藉由慢活、吹風為主題的裝置展品，讓忙碌的上班族能夠慢下來看生活，感受風的吹撫、光影的灑落、樹林的低語，與自然重新連結。

文化局長張宜真則指出，藝術展開幕日當天也搭配體驗活動，22日上午11點有「紙風車製作」，採現場免費報名；下午2點則有「編織工作坊」，17日上午開放網路免費報名。詳情可至新竹縣文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )