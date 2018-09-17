台南鹽水岸內糖廠閒置24年 未來轉型影視文化園區

閒置24年的台南鹽水岸內糖廠即將活化，未來將打造為影視園區，其中一片空地也被公視《傀儡花》劇組相中，10月開始整地，搭建時代街景，明年就能供拍片使用。（莊曜聰攝）

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台南市政府爭取到前瞻基礎建設計畫共1.2億元的經費，將由文化部補助，把閒置多年的岸內糖廠打造為影視基地；岸內糖廠內的紅樓，去年也獲登錄為歷史建築。（莊曜聰攝）
2018.09.17　台南市▲台南市政府爭取到前瞻基礎建設計畫共1.2億元的經費，將由文化部補助，把閒置多年的岸內糖廠打造為影視園區，不只供劇組拍片，還要培養更多影視人才。（莊曜聰攝）

1994年停產後閒置迄今的台南鹽水岸內糖廠，將重獲新生，台南市政府爭取到前瞻基礎建設經費，由文化部補助1.2億元，未來將把岸內糖廠打造成影視專區，公視年度大戲《傀儡花》劇組相中的空地，10月起就將開始整地搭建拍片所需的街景，市府也會陸續改建既有設施，未來提供劇組後製、餐飲及住宿空間，並做為培養相關人才的基地。

鹽水岸內糖廠有115年歷史，占地約33公頃，範圍內有1幢歷史建築「紅樓」及29幢老舊建築物，少部分租予農會做為倉庫使用，大部分則閒置中，在南市文化局的申請通過的「岸內糖廠基地發展計畫」中，初期將開發其中的13.7公頃。

今天文化部長鄭麗君特地南下，在台南市代理市長李孟諺、議長賴美惠、文化局長葉澤山等人陪同下訪視糖廠現況，也宣示糖廠活化的計畫正式啟動。

鄭麗君指出，台灣在過去有不少電影、電視劇組因為拍攝需求，搭建了具有時代精神的歷史場景，但卻無法保留下來，加上影視製作的外移，造成人才及技術的流失，非常可惜，現在能在岸內糖廠打造影視基地，結合台南古都的歷史文化價值，再好不過，文化部將全力支持影視園區的建設及後續營運計畫，成為專業製片廠。

台南市代理市長李孟諺說，單單台南就有16所院校、25個影視相關系所，影視基地可以協助培養更多的優秀人才，下個月開始，名導演曹瑞原在公視的新戲《傀儡花》也將開始搭建明清、日治、戰後民國時期的眷村等街景，明年度就會進駐拍攝，重要的文化資產活化再利用，也為台南溪北發展注入強心針。

(中時 )

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