同區選將惡鬥 枋寮代表告議員恐嚇

枋寮鄉代表林文央（左）不滿同區縣議員劉淼松多次在住處外咆哮，決定提出恐嚇告訴，盼能以訟止戰。（林和生攝）

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長期關注地方環保議題的枋寮鄉代表林文央，與在地縣議員劉淼松素有嫌隙，近日又在臉書上隔空叫戰，劉甚至深夜駕車到對方住處咆哮，讓林的家人飽受驚嚇，17日林文央帶著父母前往屏東地檢署提出恐嚇告訴，期盼以訟止戰，還給家人居住安全。

數月前因劉淼松所有的魚塭遭人檢舉回填大量不明廢土，使得鄰田飽受泥臭味，屏縣府環保局獲報後依違反廢棄物清理法著手調查，期間林文央多次接受公開採訪，認為此舉破壞環境甚鉅，2人因此種下心結。

林文央13日在個人臉書舉辦票選活動，試問網友「對不起屏東人民及土地的人有幾位」，林強調，自己完全沒有指名道姓，但劉看到一句「安雞、毒土樂業」，隨即留言怒罵「你好狗命」，甚至嗆聲「我在建興橋等你」等語。

林文央說，16日凌晨劉兩度駕車行經住處，不僅按鳴喇叭，還直接下車大聲咆哮，除驚擾鄰居，自己兒子也驚恐的問「爸爸他又來了，我們該怎麼辦？」讓全家活在恐懼中，因為驚擾家人，他才決定站出來捍衛。

「我沒意見，他要告就告！」劉淼松說，當時颱風天，大家怕淹水都在建興橋防災，結果林文央身為代表卻不肯來，還嗆我去找縣長來，他根本就是因為沒鏡頭才不來。劉淼松強調，他沒有恐嚇林，只是在颱風夜大聲地叫他出門、要他盡代表應盡的責任。

(中時 )

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