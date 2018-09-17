狗狗專屬游池在桃園！滾草皮、洗澡一次滿足

圖說：「帝默家樂園」的兩隻店狗/桃園市休閒農業發展協會提供

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中時電子報
綜合報導

近幾年國內薪資不見起色導致生活壓力大，再加上少子化等原因，飼養寵物的人數逐年增高，寵物相關產業也不斷興起。因此，看準這樣的趨勢，寵物專屬游泳池也就越來越多。位在桃園市新屋區的「帝默家樂園」成立於2018年6月，館內不單只有游泳池，還貼心地為毛孩預備了寬廣的草皮，讓狗狗可以放肆奔跑之後，再泡進水裡清涼一夏！

圖說：泳池上方設有全罩式遮陽棚免於烈陽照射/桃園市休閒農業發展協會提供

「帝默家樂園」老闆表示，來到這可以先讓毛孩在草皮奔跑，之後在洗腳池洗完腳再進入泳池，水池深度約90-100公分，大型犬也可進池玩耍。貼心的是，池底採用抿石子防滑，可增加毛孩游泳的安全性；清洗泳池一週三次，使用24小時全池奈米殺菌無藻過濾設備，家長可安心與毛孩下水同歡。另外，泳池上方設有全罩式遮陽棚，讓下水陪伴毛孩的主人免於烈陽照射。

館內還備有寵物的浴室與烘乾室，全程採自助式，更設有主人的洗澡間，讓家長與毛孩玩耍後皆能清洗乾淨。另外，也有室、內外餐廳提供小點、咖啡等飲品並開放可攜帶簡單外食。「帝默家樂園」採預約制，收費方式為40公斤以上的大型犬門票500元、16-40公斤的中型犬門票400元、15公斤以下的小型犬門票300元、家長門票100元。

圖說：館內設有草皮讓毛孩奔跑/中時電子報

毛孩就是家人，養牠愛牠就要像孩子般呵護，喜愛與毛孩一同玩耍的時光嗎？動物也需要運動，不妨趁著空閒時帶著狗狗來游泳吧！

【帝默家樂園】

地址：桃園市新屋區濱海路永安段555巷5號(永安漁港附近)

預約專線：03-4865110

營業日：星期五、六、日、一

開園時間：AM10:30～PM17:00

每日最後入園時間：4:00pm

每日最後點餐時間：4:20pm

(中時電子報)

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