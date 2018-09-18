雲林》參選人林武正和金曲歌王施文彬合唱競選歌

2018年09月18日 07:08 中時 許素惠

雲林縣虎尾鎮民代表林武正（左）和金曲歌王施文彬合唱《當選》。（許素惠翻攝）

雲林縣虎尾鎮民代表林武正要尋求連任，以和金曲歌王施文彬合唱的《當選》為競選歌曲。（許素惠攝）

競選歌曲可以提振士氣，也能凸顯參選人的特質，但泰半都是選用既有歌手現成的，雲林縣虎尾鎮民代表參選人林武正的競選歌曲《當選》，主題明顯，主唱就是自己，還幸運地有台語金曲歌王施文彬合唱。

歌喉不錯的林武正說，自己差點就當歌手，所以和音樂唱片界人士都有交情，尤其與有「鋼琴詩人」之稱的台灣第一位全盲音樂製作人王俊傑、施文彬及金曲最佳作詞人武雄等是多年好友，時常南北往來互動。

因為和音樂界淵源深，林武正早在第一次選虎尾鎮代表時便推出競選主題曲《虎尾新力量》，他和王俊傑作詞，王作曲，他主唱，內容敘述政見。第二次連任的《牽手打天下》由武雄作詞，王俊傑作曲，他與王合唱。

林武正年底要爭取三連霸，施文彬《行行出狀元》台語專輯收錄了《當選》這首歌，他為好友跨刀參與錄製及MV拍攝，因為主題清晰，很適合選舉，所以順理成章成為此次的競選歌曲。

然而，仔細聆聽《當選》歌詞，其實是描述一位萬人迷女孩面對眾多追求者時難以抉擇，而男主角告白自己才是能給對方幸福的最佳人選，深信能擄獲芳心「當選」！

林武正強調，雖是《當選》是首愛情歌曲，但有諸多和選賢與能異曲同工之處，「只要你 任何困難交予我操煩，因為我佮別人無仝款 全世界無人比我擱較讚」。

(中時 )