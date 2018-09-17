日本主動發佈首次南海潛艇演習 向中國示威

2018年09月17日 17:59 中時電子報 盧伯華

不輕易露臉的日本海上自衛隊柴電潛艇黑潮號檔案照。（圖／美聯社）

日本防衛省周一公開表示，海上自衛隊潛艇「黑潮號」與直升機航母「加賀號」艦隊在南中國海舉行軍事演練。外媒分析認為，日本主權議題上極為敏感的區域向中國示威，主要是因為加賀號巡航南海時遭中國軍艦抵近偵察，為此所做出的反制動作。

日本防衛省說，海上自衛隊9月13日在南海舉行舉行了軍事演習。參加此次演習的包括日本潛艇黑潮號(Kuroshio)、3艘日本驅逐艦和5架日本飛機。

日本海上自衛隊9月13日在南海進行演練，參加演練的除直升機航母加賀號之外，還有一艘潛艇、3艘日本驅逐艦和5架日本飛機。圖為直升機母艦與反潛直升機進行反潛演練。（圖／日本海上自衛隊）

日本海上自衛隊9月13日在南海演習中，有3艘導彈驅逐艦參加。圖為驅逐艦發射艦炮。（圖／日本海上自衛隊）

防衛省一名官員稱，黑潮號當時是在前往越南金蘭灣海軍基地訪問越南海軍的途中。這是也日本潛艇首次抵達該基地。

共同網報導，這是日本防衛省首次宣布日本潛艇在南中國海進行演訓，此舉意在牽制中國對南海島礁的軍事建設與部署。過去日本自衛隊潛艇的活動一向被視為機密，除了前往美國夏威夷進行訓練外，不會對外公布活動內容，因而此次公布潛艇演習的作為非常罕見。

日本海上自衛隊主動公布潛艇與加賀號直升機航母演習，與先前中國軍艦在南海抵近偵察加賀號的行動有直接因果關係。圖為加賀號與艦隊進行演練。（圖／日本海上自衛隊)

共同網引述海上自衛隊消息稱，黑潮號8月27日駛離在日本吳基地的港口，與計劃於9月26日至10月30日在南海至印度洋海域長期訓練的「加賀號」等3艘艦船匯合，並於9月13日在南海舉行反潛作戰訓練。

《美國之音》則報導稱，黑潮號周一在面向南海的越南重要軍港金蘭灣港停泊，黑潮號先前亦曾與美國海軍航空母艦戰鬥群進行聯合演習。

中國與東南亞多個國家皆聲稱對南海擁有主權，但中國積極在南海一些受其控制的島嶼進行港口、機場等基礎建設，並部署包括電子干擾設施、反艦巡航導彈、地對空導彈等軍事裝備，同時在機場進行轟炸機起降。

日本自衛隊這次演習顯示對美國宣稱的南海「自由航行」政策的支持，目前參與此一行動的還包括英國、澳大利亞、菲律賓等國。英國日前還宣布將長期在新加坡駐紮艦艇，以維護英國在亞洲地區的盟友與利益。

黑潮號是日本海上自衛隊「親潮級」潛艇，2004年服役。該類潛艇潛航排水量3500噸，潛航深度500米，採用常規柴電動力，可攜帶21枚魚雷，並配備美軍現役主力反艦「魚叉」導彈。

(中時電子報)