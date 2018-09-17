南投》洪國浩質疑縣府負債玩數字遊戲 縣長：有財政部數據

2018年09月17日 18:47 中時 楊樹煌

南投縣長林明溱指縣府的減債成果，是有財政部的數據，而且獲財政部債務考核評定為中部4縣市第1名之肯定。（楊樹煌攝）

南投縣長參選人洪國浩今17日偕同縣議員陳翰立、陳昭煜及競選總部主委莊萬振，在草屯鎮競選總部召開記者會，以「溱的不老實 負債113億變180億」要求縣長林明溱說清楚、講明白，不要當個「不知情、不清楚、不老實」的「3不」縣長。

南投縣長林明溱指出，縣府減債有成，財政部國庫署都有數據，他上任時縣府的長短期債務為167億餘元，截至今年7月底長短期債務為114億餘元，債務減少53億餘元，獲財政部債務考核評定為優等之肯定，減債能力全國排名第2名（六都外），為中部4縣市第1名，上開債務訊息是公開透明的，財政部國庫署網站每月都有揭露。

洪國浩今天與縣議員陳翰立、陳昭煜，針對南投縣長林明溱文宣品上的減債成果以及縣府印製的總決算書對照，指決算書上清楚寫著「縣內財政缺口是180億元」，然而文宣卻只提106年度債務113億元，除提出質疑，並要求林縣長應針對如何減債？如何還？列舉出來，不能只玩數字遊戲，欺騙選民。

南投縣政府指出，「財政缺口」是指歷年累計財務收支餘絀（赤字）加上1年以上債務未償餘額（長期債務）。林縣長上任後，致力翻轉財政，打消赤字及還債，秉持債不留子孫，堅持該花則花、該省則省的原則，是歷任縣長唯一不欠債，又能減債還債，每年皆產生收支賸餘，縣府因債務減少，利息支出大幅降低，省下來的錢投入在小型公共工程建設，造福縣民毋庸置疑，且縣府財政由谷底翻身，是經得起檢驗的。

(中時 )