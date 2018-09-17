《中時晚間快報》遊覽車撞護欄29傷 疑路不熟、開太快釀禍

2018年09月17日 18:02 中時電子報 綜合報導

◎ 遊覽車撞護欄29傷 疑路不熟、開太快釀禍

今（18）日上午台62快速道路大埔交流道發生遊覽車車禍事故，造成車上29人受傷。公路總局初步研判，該遊覽車自撞紐澤西護欄，原因為駕駛人對路況不熟開錯方向、下錯交流道，疑車速過快肇事。目前事故車輛、駕駛人資格及駕駛時間均符合規定，無重大違規紀錄。

◎ 統派大躍進 民調：統一超越維持現狀

台灣民意基金會今天公佈最新民調， 基金會董事長游盈隆表示，最近兩年多來看，台灣人的統獨傾向發生戲劇性的變化。期盼「未來兩岸統一」的人從一成五躍升到兩成六，超越「維持現狀」，成為僅次於「台灣獨立」的選項。這是一個非同小可的演變，代表統派支持者的一次大躍進。

◎ 台諜連環曝光 大陸再揭4案

就在大陸央視接連二天曝光台灣女間諜策反陸生、官員案例後，陝西、海南、山東、遼寧等各省市區今日也接棒曝光台諜案例，可謂「遍地開花」。包括陝西曝光4起台諜案例，台灣女間諜策反陝西軍工單位人員拍攝飛機及機密資料，而山東也曝光一起台諜例誘大陸民眾，拍攝青島軍港、航母等照片。

◎ 盧廣仲出道10年 宣告五度攻蛋

盧廣仲今年出道滿十周年，除了推出首張專輯《100種生活》黑膠，並於15日舉辦「盧廣仲《100種生活》黑膠導聽會」，除了樂迷齊聚搶聽，不少資深音樂人及盧廣仲所屬的添翼老闆鍾成虎也到場支持；播放第一首〈早安，晨之美〉時，盧廣仲回想當年創作理由：「因為我是個早睡早起的人，希望可以讓室友作息正常好好吃早餐。」沒想到計劃失敗，反倒意外捧紅這間位於淡江大學旁的早餐店。

(中時電子報)