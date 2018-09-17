新課綱明年上路 學校擔心沒人願當教務主任

2018年09月17日 18:15 中時 林志成

12年國教課綱明年8月上路，全國中小學校長協會今天表示，未來有很多選修課程，教務主任要負責跟老師溝通協調及排課，工作吃重又不討好，很多校長擔心明年起會找不到人擔任教務主任，建議教育部提高兼任主管行政職務者加給，以解決此一問題。

全國中小學校長協會說，近幾年，行政院以及教育部等中央部會新增的平台，確實造成學校行政人員極大的負荷。中央和地方缺乏整合、每個系統互相獨立，學年開始或人員異動之後，就會有很多系統要分別去修改，耗費掉龐大的行政人力和時間。

全國中小學校長協會說，每年暑假，學生開心休假去了，校園變得空蕩蕩，教師享有長達近3個月寒暑假，兼任行政的教師和校長仍要到校，難怪全國中小學校園最流行的「行政大逃亡」年年上演，資深老師不接行政，最後只能抽籤、或是一年一聘代課老師頂替。

全國中小學校長協會秘書長、新北市立安康高中校長謝金城表示，學校行政職務沒人要做，各校就是每年「抓交替」，找新進教師來擔任，但以組長最低職等加給僅3000多元，跟導師差不多，菜鳥都不願意接手。

謝金城說，教務主任的行政加給有6000多元，但實際上平時工作就很繁重，連假日都要奉獻給學校。明年8月12年國教課綱上路後，各學校都會有很多選修課程，教務主任要負責排課，可預見會遇到很多困難，「如何成功找到教務主任」，已是中小學校長最近熱門討論的話題。

要解決「行政大逃亡」，全國中小學校長協會提出三項主張，一、行政院、教育部到地方施政主軸都必須對了解教師的需求，對教育行政減量、評鑑簡化；二、支持台南市等縣市保障行政職教師免超額；三、兼行政也是老師，行政要後繼有人，要求「教師待遇條例」施行細則，增訂提高兼任主管職務者的行政加給。

(中時 )