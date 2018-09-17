SpaceX將宣布月球計劃參與者 可能是日籍富豪

SpaceX在推特上公布航行月球的太空船模樣，有著3片機翼與黑色隔熱罩機腹，有點像太空梭的設計。(圖/SpaceX)

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中時電子報

SpaceX說，他們已經確定第一位月球上空飛行的太空旅遊者，即將在14小時後宣布這位神秘乘客的身份，這消息在SpaceX的推特上先披露，還有一張插圖，呈現飛往月球用的3翼太空船。另外根據馬斯克(Elon Musk)的後續推文暗示，乘客可能來自日本。

大眾機械(popular mechanics)報導，SpaceX長期以來一直致力於推動商用太空旅行，而且是飛往月球。去年他們公司宣布，飛往月球的月箭就是獵鷹重型( Falcon Heavy)火箭，推動飛龍號太空船(Dragon)裡的兩名乘客。原本該公司計劃在今年發表，但飛龍號載人太空船仍處於開發階段，所以時程也就延遲了。

SpaceX的大獵鷹火箭，將比當年阿波羅計畫的農神5型火箭更大更粗壯。(圖/SpaceX)

現在SpaceX似乎改變了計畫，該公司決定提出更巨型的「大獵鷹火箭」(Big Falcon Rocket,BFR），然而BFR僅僅是一個概念，仍然處於發展的早期階段，因為星期四的SpaceX推文也有一個更新的火箭設計。

下一個大未來(next big future)報導，在SpaceX的推特上，展示了具有三片大型機翼的新太空船，而且機腹是黑色，似乎是返回地球的隔熱照，這種太空船部局，令人聯想到2011年退役的太空梭。

SpaceX的月球旅行記者會

SpaceX官網已經架設BFR月航計畫的記者會網路連結，時間將在9月18日上午9時開始。

(中時電子報)

文章來源：SpaceX Found a Passenger for Its Lunar Flight

文章來源：SpaceX Big Falcon SpaceShip has a new design with three larger fins

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