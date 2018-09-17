SpaceX將宣布月球計劃參與者 可能是日籍富豪

2018年09月17日 18:28 中時電子報 江飛宇

SpaceX說，他們已經確定第一位月球上空飛行的太空旅遊者，即將在14小時後宣布這位神秘乘客的身份，這消息在SpaceX的推特上先披露，還有一張插圖，呈現飛往月球用的3翼太空船。另外根據馬斯克(Elon Musk)的後續推文暗示，乘客可能來自日本。

大眾機械(popular mechanics)報導，SpaceX長期以來一直致力於推動商用太空旅行，而且是飛往月球。去年他們公司宣布，飛往月球的月箭就是獵鷹重型( Falcon Heavy)火箭，推動飛龍號太空船(Dragon)裡的兩名乘客。原本該公司計劃在今年發表，但飛龍號載人太空船仍處於開發階段，所以時程也就延遲了。

SpaceX的大獵鷹火箭，將比當年阿波羅計畫的農神5型火箭更大更粗壯。(圖/SpaceX)

現在SpaceX似乎改變了計畫，該公司決定提出更巨型的「大獵鷹火箭」(Big Falcon Rocket,BFR），然而BFR僅僅是一個概念，仍然處於發展的早期階段，因為星期四的SpaceX推文也有一個更新的火箭設計。

下一個大未來(next big future)報導，在SpaceX的推特上，展示了具有三片大型機翼的新太空船，而且機腹是黑色，似乎是返回地球的隔熱照，這種太空船部局，令人聯想到2011年退役的太空梭。

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 2018年9月14日

pic.twitter.com/GUx1R7qIkm — Bob Burrough (@bob_burrough) 2018年9月14日

SpaceX的月球旅行記者會

SpaceX官網已經架設BFR月航計畫的記者會網路連結，時間將在9月18日上午9時開始。

(中時電子報)