中秋烤肉倒數！愛買推懶人燒烤系列 幫你備好料

愛買推出多款免備料懶人燒烤系列食材。（圖／業者提供）

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中秋節倒數計時，還沒準備烤肉食材嗎？愛買推出懶人燒烤免備料系列，除了去年熱銷的奶油鹽豬肉、培根蔥卷外，今年再推韓式豬五花肉片、黑胡椒奶油沙朗牛肉片等5款新品，最低59元起；還有買回家就能直接烤的串類，新推5～8串入組合，包括國產豬五花蔥卷、國產豬梅花蔥卷、國產三節翅串、五花金菇串等，每串11元起，消費者不用額外備料，就可輕鬆烤肉！

此外，愛買也特別引進高檔食材，包括重達160g以上進口特大魷魚串、進口熔岩小龍蝦、日本冷凍生蠔，還有熱銷冠軍「美國冷藏無骨牛小排」、店內現切的「美國USDA Choice特選級無骨牛小排」，並首度引進最高級「日本和牛A5紐約克禮盒」，市價2500元，愛買特價1888元，滿2盒再加贈價值600元的玫瑰鹽板。

愛買公關經理王佳慧說，觀察中秋消費趨勢，較高價的頂級肉品、海鮮，銷量每年穩定成長2成，方便烤食材業績更是每年翻倍成長，鑑此商機，愛買推出和牛、龍蝦、生蠔等品項及促銷，加上懶人燒烤系列新品，預期將帶動烤肉檔期業績增1～2成。

值得一提的是，在環保及健康意識抬頭下，愛買統計發現，消費者購買環保椰子炭、環保竹炭比例增加4成，環保炭占整體燒烤炭銷量達3分之1，愛買也推出相關優惠，如使用天然木屑粉擠壓炭化精製「自然風特選炭精」整箱105元、「環保椰炭」每包49元等。

(工商 )

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