謝長廷兩日連發臉書 呼籲民眾勿轉傳假新聞霸凌

2018年09月17日 19:02 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷17日在臉書上發文表示，「民主自由是台灣的成就和驕傲，訊息可以自由進出，隠私受到保護，衆意因此迅速形成，發揮批判監督制衡權勢者的功能。但民主制度也有其脆弱的一面，假新聞假帳號可以利用自由平台，操作風向，以無中生有或不成比例的攻擊，霸凌異已，讓表現自由和制衡功能扭曲。」

這次「中國大阪領事館派巴士進入關西機場救出中國人包括台灣同胞」的假新聞，最早在9月6日，由中媒及批踢踢PTT留言帶風向擴大，形成千刀萬剮的風暴，我雖然在當日下午發表聲明指出不是事實，但憤怒風暴己成，終於造成蘇處長生命的犧牲，我一開始很傷心也很絕望，這次假新聞的模式如無力阻止，未來代價將不是一個外交官的生命，而可能是整個自由社會的崩潰。

不過，事後演變，踢爆假新聞的網友也非常多來自批踢踢。 窮盡一切搜尋更多資料來協助國人還原真相的也大多來自批踢踢，台灣民主社會的成熟度已經有自省自淨的力量，我譴責假新聞，但也要感謝自發姓網友的追查，期待終究能還原真相，給蘇處長一個公道。 也希望大家共同珍惜愛護像是ptt這樣可以自我追查反省的網路平台，不要再讓假新聞假消息繼續操弄我們。

謝長廷16日在臉書上也指出，請大家不要轉傳假新弭或偽造文書的影像！！我是駐日代表的確應該承受較大的監督，對我抨擊或批評，不能說就是覇凌，但蓄意截取我受訪談論磯子電廠的畫面，扭曲變造成我沒說過的話「就算大阪辦事處死光光了，我也不會辭職」(圖片藍色字幕是變造)，然後帶風向「竟然還講這種無恥的話」，想引發怒潮，這種做法就是千刀萬剮，企圖逼人致死的違法行為。

(中時 )