郭建國砍蔣公頭 法官斥：銅像擺在那裡不會咬你！

台灣建國工程隊成員郭建國去年12月毀損蔣介石塑像，開庭時郭仍聲稱是言論自由、落實轉型正義。（報系資料照）

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台灣建國工程隊成員郭建國（本名郭志剛），去年12月21日侵入中正高中校園，破壞「蔣介石塑像」，並將切下的頭部搬到獨派帳棚的雜物堆內，士林地院今（17日）開庭審理，郭仍主張言論自由、實踐轉型正義，但法官當庭說：「如果有人覺得蔣介石很帥，在家裡擺塑像，你跑到他家砸了，可以嗎！」

郭自去年4月、6月數次在陽明山國家公園毀損蔣公銅像，還說「我不下地獄，誰下！」，開庭主張是憲法保障的言論自由，士林地院前案以郭稱「要帶回家當夜壺，尿在銅像頭部」，認為是加重竊盜罪，因而更改起訴法條，判處有期徒刑8月，目前仍在高院審理中。

此次開庭，郭仍稱是行為藝術，落實轉型正義，且蔣介石並非銅像，是以塑料製成，僅能說是塑像，切割下來後，並不是要據為己有，其中起出塑像的地點並非起訴書記載的帳篷內，而是在廢棄雜物堆中。

郭強調，威權時代的矗立的塑像，是否屬於中正高中所有，並請法院傳喚台大歷史系教授等人到庭，鑑定銅像歷史定位，但法官當庭反駁：「那各種學說的人是否都要傳喚，要開研討會嗎！如果依辯護人所說，以後法院案件都給台大法律系來審理好了！」

法官強調，轉型正義有一定的法律程序，不是每件事都是「移除威權象徵」，那如果有人覺得蔣介石很帥，家裡面擺塑像，你是不是到別人家裡搗毀，而且，銅像擺在那邊也不會咬你！

法官詢問郭為何挑選中正高中，郭回，當初該校名為「士林高中」因為有人拍馬屁，才改成中正高中。法官說：「那你這樣很忙喔！各縣市都有中正路，是不是都要改？」

(中時 )

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