世界最大超級水龍頭　全台首座水龍頭觀光工廠在彰化

全台首座水龍頭觀光工廠「水銡利廚衛生活村」位在秀水鄉育民巷，園區內斥資百萬打造的超級水龍頭足足有一層樓高，而且打開後真的會有水嘩啦嘩啦流入親子戲水池。（謝瓊雲攝）

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「水銡利廚衛生活村」觀光工廠正式通過經濟部觀光工廠評鑑認證，成為彰化縣第12家觀光工廠，試營運期間優惠入門票僅需50元。（謝瓊雲攝）
全台第一座水龍頭觀光工廠「水銡利廚衛生活村」，上周末已開始試營運。（謝瓊雲攝）
園區戶外空間打造大型親子沙坑、戲水池，十分適合親子休憩。（謝瓊雲攝）
室內空間分成三層樓，規畫有廚衛浴精品商場和生活用品銷售，也有DIY體驗區、用餐區，視覺上全以海底世界為主題進行3D立體彩繪設計。（謝瓊雲攝）

全台第一座水龍頭觀光工廠在彰化！歷經四年多籌備、在彰化縣政府輔導下，斥資7千多萬元興建的「水銡利廚衛生活村」，本月11日通過經濟部觀光工廠評鑑，成為全縣第12家合格觀光工廠，10月底前試營運期間，門票優惠價50元。

位在秀水鄉育民巷的觀光工廠，業者特別斥資百萬製作約一層樓高、超大型玻璃纖維材質水龍頭，開啟後嘩啦嘩啦水流，導入園區內的親子戲水池，盼吸引國內外參觀民眾，來此深入瞭解水龍頭、台灣水五金產業的故事。

園區以海底世界為彩繪設計主題，介紹水龍頭的由來、製程，水五金的典故特色，並規畫有水資源3D數位互動體驗、八色水龍頭DIY體驗、水龍頭裝修體驗等等。

董事長黃炎修說，轉型服務業需徹底扭轉過去傳產經營思維，在人員訓練管理與空間規畫上不斷改進修正，耗費大量時間、金錢；內部三層樓空間會逐步開放，將推出DIY套票，並引進本縣同業生產、進口的廚衛浴精品，和在地製造的優質保養品、生活用品，共同展示銷售。

建設處工業科長林其春表示，縣府為扶植傳統產業提升產能、品質，除積極爭取中央政府經費補助、技術指導升級、規劃田園生產聚落外，更積極輔導產業多角化經營，轉型成立觀光工廠。2013年即輔導台灣新吉利衛浴設備公司轉型觀光工廠，包含空間規劃、服務體驗活動流程設計等；讓民眾透過參訪過程，更加認識工廠實際作業流程。

林其春說，今年總計將再增加3家觀光工廠，除了「水銡利廚衛生活村」，位在社頭織襪產業園區內，皆已在營運中的「樂活襪之鄉博物館」、「台灣手套博物館-手套工場」也可望在本月通過經濟部評鑑、認證，正式列入全縣第13、14家觀光工廠，為彰化縣休閒觀光產業注入新活水。

「水銡利廚衛生活村」15日起開放參觀，試營運時間為：9：00~17：00，每周三公休，地址在：彰化縣秀水鄉下崙村育民巷2號。更多資訊請至臉書搜尋「水銡利廚衛生活村」（連結：https://goo.gl/GPfHZf），或電洽04-7682712。

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