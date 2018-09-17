教育部澄清：居禮夫人還是居禮夫人

2018年09月17日 18:57 中時 林志成

教育部昨審自然科學領域課綱時，通過「科學史上重要發現的過程，要呈現不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」的條文，被解讀為以後教科書將不再出現「居禮夫人」的稱呼。不過教育部今天澄清，居禮夫人一直都是居禮夫人，未來教科書審定仍會依此原則辦理。

教育部表示，昨天審議自然科學領域課綱時，並未特別提及單一位科學家，更未提及居禮夫人。相關討論是在進行「科學發展的歷史」的主題時，委員們決議於其中增列一項學習內容條目「科學史上重要發現的過程，以及不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」時，其中出席委員舉居禮夫人為例，表示此為其先生的姓，認為可以用全名而不是用先生的姓。

不過教育部強調，關於居禮夫人的討論，並無委員再提案亦未經大會決議，僅是昨天會議的討論過程。

教育部表示，於教科書之審議皆依「高級中等學校教科用書審定辦法」及「國民小學及國民中學教科圖書審定辦法」中第6條第5款之規定辦理。其中翻譯名詞之規定為：「使用之翻譯名詞，如經本部、改制前國立編譯館或國家教育研究院公告者，以公告內容為準。」

經查，國教院現行公告之翻譯名詞為居禮夫人。教育部表示，居禮夫人一直都是居禮夫人，未來教科書審定仍會依前述規定辦理。

(中時 )