高雄》市長民調藍逆轉綠之說,引爆議長爭奪戰

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高雄市長選舉戰火提前引爆議長爭奪戰！誓言重回議長寶座的議員許崑源，日前爆料韓國瑜民調逆轉勝陳其邁，現任議長康裕成高分貝開炮，質疑是否涉及賭場合法化所帶來的龐大利益？韓國瑜痛批，民調支持率上揚，民進黨選舉奧步就出手，指康的指控只是奧步的第一步。

康裕成表示，許、韓相互吹捧絕對不是單純的同黨相挺，反而令人懷疑是否涉及賭場合法化所帶來的龐大利益？

康質疑，韓國瑜在1996年擔任立委時即是賭場合法化提案人，因但當時國民黨政府持保留態度而不了了之。重提旗津設賭場不只是「重操舊業」，也為爭取在地議員許崑源的支持，讓自己選情「好看一點」。

她還說，許崑源早在2011年議會公開要求賭場合法化，引發高雄民眾大反彈，最後見情勢不對而「自己吞下去」。眾所皆知賭場背後有龐大利益，許一直念茲在茲，許、韓根本是「一丘之貉」。

康還譏諷韓國瑜曾經說自己要擔任CEO市長，議長則是董事長，從這個邏輯來看，韓國瑜是否就是要全力幫許崑源搞賭場、當許崑源的小弟，讓高雄變成賭博大城，來達成全台首富的目標？這一次的高雄市長選舉，已經演變成「要不要靠賭場來發展經濟」的價值問題，而非傳統的藍綠政黨取向。

許崑源則反譏「不要因民心思變而著急」，隔空喊話要康「認真選舉，好好思考如何為百姓造福，選民心中自有一把尺」。

許還說，陳菊在百工百業選舉造勢活動上說交棒給陳其邁是一棒接一棒，譏諷「是要延續陳菊讓高雄經濟蕭條、變貧窮的施政嗎？」

他還要康裕成深思，府會完全執政後，議會已淪為市府橡皮圖章，失去監督立場。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜痛批「又是選舉奧步，惡劣抹黑」，民調支持率上揚，民進黨選舉奧步就出手，康裕成的指控只是第一步，他的本意是要把旗津區發展成免稅區，並藉此帶動高雄市的觀光人潮、經濟發展。

韓接受電台訪問時，針對許崑源民調逆轉勝陳其邁1％，「我一直認為我們是五五波」，領先要謙虛一點，落後要振作一點，但1個百分點尚在誤差範圍，但他認為民心思變，會繼續爭取高雄選民支持。

高雄縣市合併後的第一屆議員選舉，許崑源披國民黨戰袍奪下議長寶座；第二屆議員選舉時，市長陳菊喊出議會拚過半、府會完全執政，民進黨等大小綠拿下過半席次，陳菊挺康裕成登上議長寶座。

許崑源依舊是泛藍軍共主，拚連任也積極各選區布局提名席次，與大母雞韓國瑜搭檔，以小母雞之姿全力拉抬藍軍議員聲勢，勢言奪回議長。

(中時 )

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