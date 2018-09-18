協助流浪貓咪認養的肉圓小吃店

埔里菊肉圓老闆娘照顧來到店裡的流浪貓，等待有緣人來認養。（廖肇祥攝）

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菊肉圓攤流浪貓暫時關在籠裡，模樣可愛，等待有緣人來認養。（廖肇祥攝）

菊肉圓是埔里知名的小吃，店家不僅會做美食，還相當有愛心，讓店面成為認養流浪動物的平台，最近便有兩隻「自來橘貓」開放認養，等待有緣人將牠們帶回家。

說起埔里的小吃，菊肉圓可說是人氣最旺的一家，內餡筍丁爽脆、肉片有嚼勁、外皮Ｑ彈，淋上米漿調配的醬料與特製辣椒醬，讓肉圓帶來多樣的口感與滿足，蔬菜清湯搭配吃肉圓剩下的醬汁也很獨特，即使是平常日，生意也相當興隆，客人本地、外來都有。

菊肉圓店面就位於埔里鎮農會對面，附近南興街、西安路即是小吃餐飲鬧區，經常有流浪動物在此討食。約末3個月前，有一對不到兩個月大的橘貓姊妹，步履蹣跚的走進店裡，身上髒污、眼睛則因感染有分泌物，幾乎張不開。店家怕小貓跑到馬路發生危險，先予以暫時收容，並等待母貓出現帶回，但母貓仍然不見蹤影。

很有愛心的老闆一家，便帶著這一對小貓至獸醫院除蚤、檢查，洗完澡後，並餵養營養飼料，過了3個月，小貓展現了健康活潑的個性與漂亮的體色。店家表示，因為小吃店換桌率高，來來往往的客人多，或許會有喜愛毛孩子的飼主來吃肉圓，促成了認養的機緣。先前就有一隻在鐵皮屋頂迷路的虎班幼貓，就是透過這樣的方式找到適合的飼主，一家子過得很幸福。

(中時 )

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