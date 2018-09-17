男神法比歐邀粉絲上傳EROS優酪乳合照 一起共度浪漫午茶約會

2018年09月17日 18:56 中時 吳娮翎

上傳EROS優酪乳合照，就有機會與男神法比歐午茶約會。（EROS愛．若是提供）

「EROS愛．若是優酪乳」榮獲食品界奧斯卡-iTQi風味絕佳獎章肯定，為今年台灣唯一獲獎的優酪乳，為分享這份喜悅，EROS特別與法籍藝人法比歐的yucca cafe合作，推出期間限定的「芒情果漾」EROS愛‧若是特調飲，只要拍下你與EROS優酪乳或「芒情果漾」特調飲的合照上傳至EROS愛‧若是粉絲頁，即有機會與法比歐共度午茶時光。

男神法比歐分享家鄉的飲食文化時表示，優酪乳或優格在法國非常普遍，無論是早餐搭配麥片，或者小朋友一口蘋果、一口優酪乳補充體力的點心時間，亦或是晚餐後的甜點，都可見到優酪乳多變搭配。而EROS愛．若是優酪乳充滿乳香，卻又清爽不膩的自然口感，不僅讓他回憶起南法的生活，也已被他列入親友遊台時的必推薦飲品，

法比歐不僅自己吃得簡單自然、更致力於推廣健康飲食，尤其注重以天然、無加工且新鮮的食材，呈現出食物的原始美味。此次與理念相近的EROS愛．若是優酪乳合作，於yucca café推出「芒情果漾」特調飲，即是善用EROS讓他一喝驚豔的滑順綿密，與香草冰淇淋調製成奶昔，再搭配他喜愛的台灣芒果及法國人常吃的覆盆子，創造出他心中融合台法印象的特製飲品。

即日起至25日，只要至全台7-ELEVEN門市，購買EROS愛．若是優酪乳，或至yucca café消費「芒情果漾」特調飲，並將自己與優酪乳或特調飲的合照上傳到EROS愛．若是粉絲頁，即有機會把一整箱EROS優酪乳帶回家，甚至有機會與法比歐一起喝下午茶。

(中時 )