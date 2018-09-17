王世堅PK柯粉 不怕被嗆緋聞：柯文哲對不起台北市270萬人

2018年09月17日 18:41 中時電子報 施品瑜

2018九合一選舉將於11月24日舉行，選情逐漸升溫，中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》推出選戰倒數特別企劃「世代衝撞ing」，募集不同世代的素人上節目開講，今(17日)起開放網路報名，發出「召集令」，無論男女老少、無分東南西北，邀請百工百業的「素人」們來到節目中，針對當下新聞事件、選戰攻防、政策政見等議題，與平日只能在電視上看到的政治人物，或是名嘴面對面討論。

首集邀來「濁水溪以南馬英九」國民黨台南市議員謝龍介，和自稱「柯黑一號」的民進黨台北市議員王世堅同台，政治大砲與獲選的「素人」們正面對決。主持人平秀琳直指這次特別企劃的核心價值，就是要「盡可能多聽這個社會不同的聲音」。

主持人平秀琳說，許多觀眾透過《新聞深喉嚨》粉絲團，留言表達各式寶貴意見，對節目來賓的論點也持不同看法，有部分民眾贊同王世堅的觀點，但也有人不贊同，因此製作單位不斷思考如何將民眾意見融入節目，並與觀眾互動，隨著選舉將至，民眾最關心的便是參選人的政見、風格等議題，《新聞深喉嚨》正好提供一個闡述意見的平台。

對此，王世堅表示：「平常來上深喉嚨是被秀琳『一槍斃命』，這下子要被『凌遲而死』、『亂槍打死』了。」但畢竟身為「打馬悍將」，王世堅已經準備好如何面對挑戰，若有「柯粉」當面質疑他的緋聞，王世堅說：「我只對不起我老婆一人」，但反觀柯文哲只對得起老婆一人，「卻對不起台北市270萬人」。

新聞深喉嚨之世代衝撞ing。（中天提供）

《新聞深喉嚨》製作單位表示，選戰至今，各大媒體或民調機構做出的民調數字，呈現一項前所未見的現象，就是一道「40歲天險」，例如台北市長柯文哲的支持度，在20至29歲和30至39歲兩個區間，都已超過6成支持度，「輾壓」藍綠兩位對手，但超過40歲，反而落後國民黨參選人丁守中。同樣的「天險」也出現在台中市，現任市長林佳龍的支持度在40歲以下的區間領先，在40歲以上就落後給國民黨對手盧秀燕。

為探究此一現象，《新聞深喉嚨》特別推出「世代翻轉ing」，優先邀請年輕「素人」參加，以40歲為界線，以下以上各半，針對如「老人年金」、「年金改革」、「大陸惠台」、「青年西進」，甚至「一中」與「統獨」，這些如今或多或少呈現出不同世代觀點的議題進行辯論。 「新聞深喉嚨之世代衝撞ing」募集對象為年滿20歲以上中華民國公民，不限性別、職業及居住地，報名須附上影音自我介紹，歡迎民眾踴躍報名參加。

(中時電子報)