張哲偉代表台灣奪2018年國際先生桂冠

張哲偉正積極練身準備參加國際先生。（圖片提供：伊林娛樂）

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伊林娛樂旗下模特兒Kevin張哲偉，即將代表台灣角逐2018國際先生，個性外向、樂觀，喜歡嘗試、冒險旅行的張哲偉，自認自己的適應力比其他選手強，從伸展台上的展演開始，陸續接觸不同的工作內容，當兵退伍後在綜藝節目訓練不少臨場的反應；也拍攝過電視廣告，並於2018年轉往戲劇方面發展。

私底下也是活潑外向的大男孩，不僅僅對生活自律很有想法、也對健身訓練有自己的方法，往健身房報到是他每日固定的行程之一，同時也熱愛各種戶外運動，登山攀岩也是日常活動之一。回想國際先生面試過程，他表示，在收到面試通知的時候，他轉換心態，一直告訴自己這跟考試一樣重要；在旁人眼中，身材已是標準的他，為了能通過面試，還特別規畫健身計畫：「我一周健身4到5次，每次2小時，因為想要再增加肌肉，再增重5公斤左右。」非常拼命。除了朝健身著手，他在專業人士指導下間接性節食，一天有幾個時段只喝水和吃低熱量食物。

這回代表台灣參加2018國際先生，張哲偉表示：「很榮幸這次能被獲選為台灣代表參加2018年國際先生賽事，距離上一次台灣參賽已是十年前，所以對於這次比賽相對的有一定的壓力和自我要求，不管是來自周遭家人朋友的關心期許或是自我對身材及專業表現上的要求，我都會盡全力把狀態調適好，最重要的是，我希望能夠藉由這次的賽事及國際先生帶來的理念，傳遞更多的正面影響力。」

(中時 )

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