星巴克 X Moleskine聯名手帳 9／25上市

2018年09月17日 18:56 工商 劉馥瑜

Blue19年曆Denim，售價$980。圖／業者提供

Pink19年曆Denim，售價$980。圖／業者提供

Pink19年曆Pocket (小本口袋版)，售價$800。圖／業者提供

星巴克 x Moleskine 2019年曆內頁。圖／業者提供

星巴克 x Moleskine 2019年曆內頁。圖／業者提供

星巴克 x Moleskine 2019年曆內頁。圖／業者提供

知名連鎖咖啡品牌星巴克今（17）宣布，再度攜手義大利百年筆記本品牌Moleskine聯名推出2019年曆，提供2大1小共3款機能尺寸選擇，滿足不同手帳愛好者需求，將於9月25日在全台星巴克門市推出，每本年曆還附有10張「好友分享券」，封底處有摺疊的收納設計，方便使用。

星巴克指出，今年度年曆的設計靈感，來自於星巴克經典的杯款形狀，大本手帳封面以單寧材質，共有藍、粉兩色，加上縫線設計，更添雅致；小本手帳則是硬殼材質的經典款，內頁部分則運用獨特的草寫字體，描繪出寫意的咖啡時光。

因應年曆上市，星巴克也針對星禮程會員，推出首週（9/25~10/1）購買聯名設計年曆，可額外獲贈星10顆星。星巴克表示，希望邀請消費者在新一年的計畫與紀錄中，佐一杯星巴克咖啡，慢慢啜飲生活的滋味。

(工商 )