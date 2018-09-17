林采欣新歌狠操閏密 36小時沒闔眼

林采欣（右）邀來好友郭碧婷擔任MV女主角。（永興行工作室提供）

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郭碧婷擔任MV女主角。（永興行工作室提供）

林采欣創作專輯《守夜人》，以一週上線一章節的方式，於22日發片前推出3首數位EP；繼〈無眠者〉及〈三個女人〉後，主打歌〈可樂〉邀來她好友郭碧婷擔綱女主角，由於戲份吃重，郭碧婷連拍36小時沒闔眼，不僅毫無怨言還有情有義地說：「只要讓大家注意到你的作品，喜歡你的歌曲，要我這做姐妹的做什麼都可以！」林采欣則在MV中飾演神秘人物，負責穿針引線。

郭碧婷過去常被粉絲稱為仙女，這回為好友新歌情義相挺，自備2個超大皮箱、帶齊全身行頭，在MV裡飾演為愛情失敗而遠走他鄉的女主角，渾身散發仙氣；MV連續拍攝一天半她絲毫不喊苦，全程精神奕奕，令林采欣佩服不已，全程陪著好友。林采欣說：「我的心願是唱到大家心坎底，〈可樂〉劇情圍繞著愛情的悲歡離合，其中埋有伏筆，而MV彼此間都有故事性串連，就像部迷你電影！」

林采欣是女團「Roomie」的前主唱，5年前參賽東方衛視《中國夢之聲》脫穎而出，並於2015年參演音樂劇《小時代》；她近期交出全創作專輯，唱片公司砸大錢宣傳，不僅10首歌都將拍MV，且新歌〈可樂〉還搭配3家電視台播出的戲劇強力放送，並結合公車車廂廣告，要讓大家眼睛看到、耳朵聽到的全是林采欣的新歌。

(中時 )

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