新北首傳疑似暴力選舉事件，原因竟然只是......

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中時

年底選戰將屆，新北市傳出首件疑似暴力選舉事件，但起因竟只是文宣品疊一起，害他的文宣被蓋住！檢警調查，曾任民代的某參選人疑因不爽文宣被另名參選人文宣蓋住，涉嫌當眾揮拳揍人，雖然挨揍的參選人並未提告，打人的參選人也堅稱「絕無此事」。但因涉選舉暴力，新北地檢署及轄區警方正深入調查中。

據了解，這名疑似打人的市議員參選人曾任民代，此次獲得某政黨提名參選市議員；挨揍的參選人則是曾任議員，政黨立場和揍人參選人相近，此番捲土重來頗有最後一戰意味，沒想到因為頻頻走訪選區被認為侵門踏戶，埋下挨揍的遠因。

檢警調查，事發當天這2名議員參選人同在某餐廳發送文宣品，尋求東山再起的參選人稍晚到場，趕著和助理逐桌拜票發送文宣，卻因蓋住較早到場的前民代參選人的文宣品，他當場質問該名議員參選人怎可如此。曾任議員的參選人見狀道歉，並表示「那我的文宣也讓你疊」卻未獲諒解，旋遭前地方民代參選人揮拳朝他臉上打下去，登時就被KO倒地。

挨揍的參選人受訪表示，在宴客場合發送文宣品出現相互疊放司空見慣，況且選舉本來就是候選人各顯神通互搶選票，哪有不能到哪個地區拉票的道理？為了這些理由打人實在說不過去。

這名參選人說，遭襲後他的頭部直接撞擊到地面，初現暈眩症狀，因為擔心有腦震盪等後遺症已赴醫院檢查驗傷，但他並未提告。

至於遭控打人的參選人則是全盤否認，並堅稱「絕無此事」。他說，如果真有打人老早就被告了，他並沒有動手打人、也沒有挨告，希望外界不要以訛傳訛。

檢警指出，無論挨打的參選人提告與否，檢警除在選舉期間持續加強查察賄選，也會預防暴力介入選舉，將會針對這宗疑似選舉暴力案件深入調查。

(中時 )

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