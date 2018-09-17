敲金鐘問鼎戲后！安心亞加盟環球雙喜臨門

2018年09月17日 19:02 中時 尤嬿妮

安心亞近日加盟新東家。（環球音樂提供）

安心亞近日加盟新東家。（環球音樂提供）

安心亞近日加盟新東家。（環球音樂提供）

安心亞今（18日）滿33歲，生日前夕正式宣布加盟環球音樂，安心亞開心說:「期待之後不一樣的音樂作品，目前正在收歌階段，希望年底前能有新單曲跟大家分享！」她近日飛洛杉磯參觀環球音樂總部，造訪天后凱蒂佩芮所屬的Capitol國會唱片，總裁Robbie Mcintosh知道她快過生日，還貼心準備蛋糕幫她驚喜慶生，讓安心亞感動泛淚，直說是最珍貴的禮物。

影歌視全方位發展的安心亞，今年以《阮氏碧花與她的兩個男人》風光入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角，戲劇表現亮眼也不忘對於歌唱的熱忱，近日確定加入環球大家庭，還飛到美國總部慶生，可謂雙喜臨門！安心亞說：「太驚喜有點想哭，又怕大家看到我哭會覺得怪，只能先忍住了，沒想到後來見到長官的一個溫暖眼神，我直接就飆淚，這個家庭太溫暖了。」她還教外國同事學著用中文說「生日快樂」，氣氛歡樂。

結束洛杉磯行程後，她隨即轉往紐約進修舞蹈課程，生日這天在紐約度過，安心亞說：「可能沒辦法跟親朋好友一起慶生，對我來說算是一個很特別的生日，很少有機會一個人在國外，感覺有點孤單，但期許自己舞技再升級。」至於生日願望？她笑說：「期待趕緊推出新的音樂作品，工作上一切都可以很順利。」

(中時 )