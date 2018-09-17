風車、存錢筒、陀螺紛出爐 競選小物飆創意

涂力旋的紙風車互動文宣超有創意，DIY完成後就能看到完整政見。（陳淑娥攝）

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豐原是木工產業發源地，涂力旋製作木陀螺宣傳小物十分吸睛。（陳淑娥攝）
周永鴻製作紙片存錢筒，要發給沒有選舉權的國中、小學生使用。（陳淑娥攝）
周永鴻推出飛機尺、立體存錢筒及手機名片座，吸引孩子們的收藏。（陳淑娥攝）

選舉腳步逼近，隨處可見廣發宣傳品，有參選人腦筋一動，將宣傳小物融入互動創意，兼具實用及娛樂性質大獲青睞；台中市議員參選人周永鴻推出飛機尺、立體存錢筒吸引孩子收藏，豐原社皮里長參選人涂力旋「用力旋轉未來」的風車及陀螺，勢必成為小物話題。

一片色彩鮮豔的塑膠紙片，經過小朋友的加工，成為一個好看又實用的存錢筒！台中市議員第五選區參選人周永鴻，卯足功夫製作存錢筒，要發給沒有選舉權的國中、小學生。

周永鴻表示，存錢筒上寫著教育政策，包括「安心讀書沒煩惱」、「營養午餐吃得好」、「校園安全不能少」、「孩子有人照顧好」等。另外，也有少量的小飛機及手機名片座，其中小飛機可以彈射起飛，搭配「潭雅神起飛」標語讓人印象十足！

「用力旋轉未來！」豐原社皮里長參選人涂力旋跳脫傳統宣傳模式，以自己的名字發想口號，希望展現屬於年輕人的活力與創意。他製作木陀螺小物，是因為豐原為木工產業發源地，而風車則是孩子們百玩不厭的玩具，不過這些有趣的小物，月底才開始發放。

涂力旋強調，政見才是民眾所關注的，透過「紙風車」互動文宣，DIY完成後就能看到完整政見，包括「用心改變152公車班次與準點率」、「力爭社皮里活動中心」、「旋即爭取社皮公園籃球場建設風雨操場」及「轉變社皮托兒所環境」。

(中時 )

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