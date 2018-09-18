瑞典籍拉布拉多小鮮肉 有個超浪漫名字

2018年09月18日 08:01 中時 陳育賢

瑞典籍的拉布拉多小鮮肉「情人查理」，總會使出無敵無辜電眼，讓主人招架不住。（陳育賢翻攝）

瑞典籍的拉布拉多小鮮肉「情人查理」，最愛到海邊與沙灘上玩耍。（陳育賢翻攝）

「我是查理．范倫鐵諾（Charlie Valentine），也可以叫我情人查理，我是來自瑞典的拉布拉多毛小孩，出生在斯德哥爾摩，有個台灣籍媽媽，不過，目前還沒去過台灣，希望有天也能到台灣去讓大家見識我的招牌情人查理電眼！」

瑞典籍的馬締亞斯（Mattias Areskog）與台灣籍妻子陳素貞（Jean Areskog），在7個月前收養了1隻拉布拉多新生犬，取名為Charlie，因是2月14日出生，剛好是西洋情人節，因此全名為Charlie Valentine，因此也有個「情人查理」的小外號。

綽號小馬的Mattias與貞是在查理8周時從飼養家庭帶回馬家收養，目前住在首都斯德哥爾摩，因媽媽是來自台灣新竹，兩人每年都會回台灣渡假，今年因多了個查理毛小孩，至今還未決定是否要帶查理一同回牠外婆家。

貞表示，查理最近剛上完他的第1堂puppy基礎訓練課並領了結業證書，在瑞典很多狗爸爸狗媽媽會替毛小孩報名上一些訓練班，訓練他們如何和主人互動溝通，課程包括重要的指令，教他們如何乖乖地聽從爸媽的話。

小馬則說，查理因是拉布拉多品種，是出了名的貪吃鬼，不僅食量大還會亂吃，如果他覺得太無聊也會開始動腦筋自己找東西咬，包括手機、電視搖控器無一幸免。

查理在3個月大時，就曾經吞下1隻襪子，還好爸媽發現的早，及時將他送醫急救，但最後仍因催吐不成，還得開刀才順利取出，小馬夫妻倆則是驚嚇有餘，不過也好氣又好笑。

之後夫妻倆也訓了查理一頓，直罵他襪子不是有味道嗎？還吃的下去，真是「服了you」，但情人查理外號不會取錯，這時就會拿出無辜情人的無敵電眼攻勢，加上本身又是拉布拉多小鮮肉，最終還是讓人投降罵不下去。

貞說，在瑞典市區帶著毛小孩逛街與台灣不同，一定得套皮帶才能出門，而整個斯德哥爾摩市中心也只有毛小孩的天堂「長島（Langholmen）」可以讓毛小孩無拘無束地隨意奔跑不必上皮帶，還有毛小孩專屬戲水沙灘，因此查理是最愛來到長島，還可以遇到很多朋友一起玩耍。

而時令已來到9月，斯德哥爾摩氣溫已漸漸涼爽，現在大夥最期待的就是冬天的到來，因為查理出生時已2月，到了可以到戶外的年紀已是4月左右，因此查理出生後還沒見過雪，馬家一家人都很想看查理第1次看到下雪的表情與在雪堆裡打滾的樣子，而這個情景相信最快在12月初就可能可以看到。

(中時 )