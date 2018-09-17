丁柯旗鼓相當 丁守中：中間選民覺醒 泛綠背離蔡英文

2018年09月17日 19:09 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

多家媒體近日民調，台北市長柯文哲以些微差距領先國民黨台北市長參選人丁守中。丁守中表示，年底市長選戰並非是他與柯文哲一個人選，而是他和一個舖天蓋地，用盡市府資源的現任市長選。雙方勢均力敵，是因為中間選民與藍軍都已覺醒。相較之下，大多數深綠選民卻背離民進黨，釋放出「拋棄蔡英文」訊號。

丁守中表示，柯文哲花招雖多，並不能轉化成選票，未來他會不改初衷，繼續用「完整的政策，強大的團隊」訴求選民，一步一腳印，以好的政策、強烈使命感、帶給台北繁榮發展決心，贏得最後的勝利。

丁守中今天是在參加北投長青會理監事會議時作了以上表示。他也強調，這次選舉看到兩件重要事情，首先就是柯文哲用他的龐大行政資源和執政優勢，以及網路上的吹捧造神在競選，最近更鋪天蓋地地提出多項選舉利多想拉攏人心，但自己還是可以打到這樣子的局面，靠的就是扎實的政策與堅持到底的決心。

針對民調與柯文哲大幅接近。丁守中仍表示，民調高高低低，沒有到投出最後結果，都沒有任何意義。他的作風就是「不當網紅，不做秀」，對勝選充滿信心。也會繼續為努力，幫市民監督市政缺失，勤走基層，了解基層需求。

(中時電子報)