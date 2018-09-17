發言為謝長廷護航 葉元之李明賢赴刑大告發idcc妨礙社會安寧

2018年09月17日 19:24 中時 謝明俊

署名「idcc」的網友在PTT上的發言。〔謝明俊翻攝〕

針對我駐日本代表謝長廷被指怠忽職守，並導致駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生一事，有署名「ｉｄｃｃ」的網友在ＰＴＴ上發言，替謝長廷護航，引起國民黨籍市議員參選人葉元之、李明賢不滿，今天下午2時30分前往台北市刑大舉發這名網友涉嫌社維法妨礙社會安寧罪，台北市刑大依法受理後正依法查辦中。

日前，颱風燕子侵襲日本，造成部分國人受困關西機場，國人質疑駐日代表謝謝長廷怠忽職守，事後卻引發我駐大阪辦事處處長蘇啟誠為此輕生明志，事後，有一名署名「ｉｄｃｃ」的網友在ＰＴＴ上發文表示，大阪駐日本代表處直屬外交部，和駐日代表謝長廷所管轄的東京駐日代表處不互相隸屬。

這篇文章刊出後，引起國民黨市議員參選人葉元之、李明賢不滿，認為「ｉｄｃｃ」發言是在幫謝長廷護航，製造社會對立動盪，因此，兩人於１７日下午２時３０分前往台北市刑大，舉發「ｉｄｃｃ」涉嫌違反社維法妨礙社會安寧罪，要求警方查出這名網民身分，給社會大眾一個交代。

葉元之和李明賢兩人在台北市刑大外舉行記者會表示，蘇啟誠自殺一事令人感到遺憾，但在此事件中最早散布假新聞者，是一名叫做「idcc」的網友。「idcc」在PTT上發文指稱，大阪辦事處不歸謝長廷所管，還說大阪辦事處的人員「爛到不行」，甚至是「黨國餘孽」。

葉、李兩人並質疑，「idcc」聲稱不少資訊是由旅行社得知，但文中不少滯留人數、資訊等並非旅行社可以知道，數據可能來自官方。

葉、李兩人稍後向市刑大值日隊報案，並製作筆錄，警方依法受理後將全案移由科偵隊查辦釐清有無觸法之虞。

(中時 )