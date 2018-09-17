周年慶旺季 HAPPY GO集點趣最高回饋15％

HAPPY GO 30日前「我的神兌友」活動，可用點數20點至300點不等兌換超商咖啡、科學麵和多多等人氣商品。（HAPPY GO提供）

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周年慶是紅利會員平台HAPPY GO卡友轉點的好時機，HAPPY GO今（17日）起至10月31日展開的「現在，集點趣」（https://goo.gl/jiPYdu），集合8家銀行紅利點數、亞洲萬里通、PChome、AVON、113共12家平台，期間卡友成功轉點並登錄點數加碼回饋10%，累積登錄超過1000點回饋提高至15%，可在平日或周慶換取各類2：1比例的商品。

另，HAPPY GO在30日前還有「我的神兌友」活動（https://ppt.cc/fq7zyx），可用點數20點至300點不等兌換超商咖啡、科學麵和多多等人氣商品；上月20日以前無兌點的卡友還可參與「新友周周抽1000點」。本月13日活動開跑，前3天已有上千人參與，全家便利商店、屈臣氏等通路的百元現金券與星巴克星冰樂都換罄，首次合作的蝦皮購物也有廣大迴響。

看好點數經濟持續活絡，隨著不同的點數在市場上流通，民眾使用的意願也提高。HAPPY GO指出，點數的應用已經跳脫「通路限制」，「線上兌點」及「線上轉點」近年來深受卡友喜愛，體驗人次逐年增加2至3成。

此外，隨著點數類型增加，HAPPY GO也發現民眾越來越懂得把握時機，善用「轉點」將點數集中管理，進而放大點數價值，為自己省荷包。HAPPY GO行銷暨業務副總經理李明城表示，點數應用已從實體通路單一扣聯的1.0，進階到虛實整合的2.0階段，像是線上兌點、轉點等，已是卡友熱衷的點數活動，同時擴大了參與的卡友年齡層，也成功吸引年輕同時具備消費力的族群加入。

HAPPY GO進一步觀察發現，線上兌點及轉點仍以女性為大宗，31至35歲為鐵粉，但以今年參與的卡友來看，男性占比持續上升，消費金額已凌駕女性，26至30歲男性的消費力居冠，顯示男性卡友體驗次數雖少於女性，但在點數的應用上，甚至是消費力上都逐漸成長，並且高過女性的趨勢，也代表男性於點數經濟的崛起。

(中時 )

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