領先國內外的創舉！ 台北醫療聯盟宣布成立

台北醫療聯盟17日成立，結合醫療保健健檢等醫療體系，改善台灣醫療集中大醫院的弊病，以提供民眾更好的就醫環境，發起人立委蔡適應（左）及台灣公益研究會理事長趙忠傑（右）說明聯盟成立宗旨。（王英豪攝）

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發起人立委蔡適應（左八）及台灣公益研究會理事長趙忠傑（右六）與來賓及聯盟成員一同合照。（王英豪攝）

國內唯一透過民間組織促進跨院區專業合作，從預防醫學再到長期照護完整規畫的公益平台「台北醫療聯盟」成立了！

今（17）日台北醫療聯盟發起人台灣公益研究會理事長暨中國文化大學教授趙忠傑博士，立委蔡適應、茂時國際醫療集團總經理王學驤與國防醫學院副校長鄭書孟、 產業界等多人共襄盛舉，共同宣誓「北醫盟」成立宗旨及願景。

這個國內、外首創的「醫療聯盟」誕生靈感也很神奇，就是趙忠傑與立委蔡適應有一位朋友在會議中身體不適，急送台大醫院時，發現台大是民眾習慣看病的大醫院，當下那位朋友就是住不進醫院，探究之後，發現台灣醫療資源並不平均。

由於全台醫療資源分配不均，大型醫院病床數嚴重不足，根據醫療中心資料顯示，等待急診轉住院的病患，每5人有1人必須超過48小時，大醫院迷思使得「等病床」成為台灣醫療危機之一，不僅影響病患治療黃金期，進而影響照護品質。

於是「台灣公益研究會」與「茂時國際醫療集團」共同號召成立「台北醫療聯盟」，期待未來透過聯盟運作，促進醫療資源平均分配，全民皆可享有同樣醫療品質。

趙忠傑表示，台灣未來面臨的少子化、氣候變遷問題，重建的醫療資源很重要，台灣醫療大部分都是營利，然而醫事資源分配與靈活運用不足，台北醫療聯盟想要結合各界力量，做好醫療資源整合，再配合公部門的力道協助運作。

立法委員蔡適應指出，聯盟成立不是結束而是開始！台灣醫療需要垂直與多面向整合，尤其多面向，目前有醫生之間、醫院與醫院的結盟，但跨領域的結盟不夠；另外，台灣是醫療領先的國家，可以做好醫療經驗的分享。

蔡適應進一步表示，如果台灣要做好上述2件事情，必須集合更多人參與，所以歡迎醫生、醫界與產業界有興趣提供一己之力的人都可參加，大家共同整合醫療資源與累積最好的經驗，未來還可以輸出到其他需要的地方。

已經送件申請、即將核發證照的「台北醫療聯盟」，目前初步發展階段先隸屬於「台灣公益研究會」下運作，日後將成為獨立的社團法人非政府組織單位，藉由民間社團法人的力量，整合醫療資源，導入醫療服務經營模式多元化。

趙忠傑說，聯盟未來的方向是透過整合，把資源送往最需要的地方，除了今天聯盟成立是初步宣示之外，並要呼籲民間各界跟著醫療聯盟一起打造美好的社會，在不同的領域都能朝向目標前進。

(中時 )

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