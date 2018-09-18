寵物認養月 9月底前至動物之家認養贈好禮

AAP4台北》翻爆旺寵物》圖說 ▲9月底前民眾赴台北動物之家認養毛小孩，即可獲得狂犬病疫苗施打、結紮、驅蟲等免費VIP禮遇外，加碼贈送寵物營養品、紀念T恤、電影票等9大好禮。（北市動保處提供）

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北市動物之家為推廣「領養代替購買」理念，近期邀請寵物畫家張富美在動物之家展出數十幅畫作，展期至9月底，希望喜愛動物的民眾，看展之餘也能領養寵物。配合寵物認養月，活動期間內於動物之家完成寵物認養，可獲得狂犬病疫苗施打、結紮、驅蟲等免費VIP禮遇，還加碼贈送寵物營養品、紀念T恤、電影票等9大好禮。

長期關注流浪動物議題的畫家張富美，為協助台北動物之家宣傳領養收容貓、犬，提供數十幅畫作於動物之家會議室展出，動保處希望藉由畫展吸引更多的人來動物之家參觀，讓動物之家的毛小孩有更多被看見的機會。

北市動保處指出，截至今年8月底，動物之家認養率約63.39%，仍有努力空間，配合寵物畫展，同步祭出領養享有每年免費施打狂犬病疫苗、心絲蟲預防、驅蟲等VIP待遇，並贈送飼料一包、營養品一罐、寵物書籍一本、寵物牙膏、電影票一張、紀念T恤一件、資料夾、原子筆等9大好禮。

寵物認養月活動從9月初開跑至今，台北流浪動物之家參訪民眾增加2至3成，認養率也有微幅上升；此外，動物之家聘任的寵物訓練師，針對行為偏差毛小孩進行行為矯正，以利毛小孩接受認養後可以迅速融入新的家庭生活。

動保處表示，有意領養寵物民眾須先行配對，歷經教育宣導及家庭調查，確認適合認養的寵物，配對成功後會施打晶片及狂犬病疫苗，動物之家人員也會說明醫療紀錄及收容前狀況，讓民眾可以迅速了解毛小孩情況。

(中時 )

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