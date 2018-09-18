盧園紅茶鳳梨酥 一輩子難忘好滋味

2018年09月18日 08:09 中時 沈揮勝

很多人初嘗盧園「紅茶鳳梨酥」，都有「山村遇驚豔」之感。（沈揮勝攝）

盧園紅茶品質佳，搭配紅茶鳳梨酥最對味。（沈揮勝攝）

「盧園」在澀水社區金天宮附近，地標醒目。（沈揮勝攝）

日月潭所在地南投縣魚池鄉之大雁村及五城村為台灣生態最豐之處，保留珍稀物種無數，被學術界視為台灣生物基因庫、「生態挪亞方舟」；同時，這兩村也是著名的日月潭紅茶主要產地，大雁村澀水社區耆老盧薰遠對紅茶最在行、又領有國家級生態解說證照。

為此，盧薰遠在九二一震災後家屋與產業重建時，曾開設民宿並推動生態深度旅遊，遊客反映不錯；為滿足住房客飲食與甜點需求，盧薰遠的太太徐粉妹，在當時的魚池鄉農會總幹事盧瓊珠的建議下，到農會家政班學製烘焙。

徐粉妹是客家人，她用抹茶概念為自製的鳳梨酥「解甜膩」，以麵粉、雞蛋、海藻精加台茶18號紅玉紅茶粉末，研製出「紅茶鳳梨酥」，受到絕大多數的住房客喜愛與肯定；不久後之名遠播，連非住房客也打電話來訂貨。

知名紀錄片導演、《再見長寮尾》作者李雅芬回憶：「九二一地震後曾吃過一次，除了驚豔還是驚豔，深山聚落竟有如此美味，真讓人一輩子難忘！」

隨著年紀增長，盧薰遠與徐粉妹對於民宿經營漸感力不從心，逐漸把重心擺回紅茶老本業；後來民宿就不開了，鳳梨酥製作也在8年前喊卡！

但停歇這幾年，詢問訂購的電話總是沒間斷，連村長謝棟漢都不斷問他們：「想買、想吃，什麼時候重起爐灶？」

盧薰遠女兒盧淑惠是國立水里商工及經國管理學院餐飲系畢業，有感於太多人懷念媽媽的紅茶鳳梨酥滋味，上個月與母親商量，終於又開始接受訂單。母女互相切磋參考意見，盧淑惠丈夫胡建宇也常在台銀下班後過來幫忙，重新接單1個多月來，平均1周賣百盒。

盧淑惠表示，魚池鄉的「日月潭紅茶」品質絕佳，搭配紅茶鳳梨酥更是對味；盧園紅茶曾榮獲多次金質獎與優等獎項，品質有保障；鳳梨酥囿於品質與人力，每周要作超過100盒有難度，只能採預約制。

店名：盧園紅茶

地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷39-6號

電話：0975-775308

價格：紅茶鳳梨酥每盒12塊480元、台茶18號紅茶2兩包裝350元、台灣山茶2兩包裝500元。

營業時間：農民家庭常在田間工作，需電話連絡；訂購紅茶鳳梨酥必需先預約。

(中時 )